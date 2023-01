Covoiturage, vélo, trottinettes… les grands gagnants de la grève

Un RER sur dix, un TER sur dix, un TGV sur trois... Les transports en commun sont fortement perturbés en cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Si certains optent pour le télétravail afin de ne pas être bloqué, d'autres se rendent sur site par d'autres moyens. Si vous choisissez la voiture, vous ne serez sûrement pas les seuls ! De nombreux utilisateurs se tournent vers les mobilités douces ou le covoiturage. Les entreprises du secteur ont relevé des hausses importantes du nombre d'utilisateurs en amont de la grève et se sont mises en ordre de bataille pour cette journée exceptionnelle du 19 janvier.

Le covoiturage remboursé en Ile-de-France

Pour éviter la saturation du trafic dans la région, Ile-de-France Mobilités propose d'offrir le covoiturage à tous les franciliens. « Ce n'est pas la première fois que nous mettons en place ce dispositif, tout est très bien expliqué sur l'application », assure un porte-parole. Le syndicat des transports d'Ile-de-France a fait le choix d'un partenariat avec trois plateformes de covoiturage : Karos, Klaxit et Blablacar Daily. Les conducteurs peuvent s'inscrire sur ces plateformes et se verront dédommager pour leurs trajets jusqu'à 4,5 euros. Les passagers peuvent quant à eux réserver leur parcours sur l'application Ile-de-France mobilités.

Une mesure qui a permis aux plateformes partenaires de voir les inscriptions bondir aujourd'hui.

« Nous avons eu une hausse de 50% des sièges proposés et une augmentation de 30% à 40% de notre activité par rapport à une journée normale », détaille un porte-parole de la Blablacar.

Pour ce week-end, on s'organise. La SNCF ayant annoncé de fortes perturbations sur l'ensemble du réseau TGV ce jeudi, les demandes de Blablacar ont été multipliées par deux pour des réservations ce jeudi mais aussi pour ce week-end. « Il y a une anticipation d'éventuelles perturbations sur le reste de la semaine. »

En revanche, les transports dans les zones périurbaines ou rurales ont été peu modifiés, la voiture étant souvent le seul moyen de se rendre au travail. La start-up Ecov permet notamment de proposer des trajets en covoiturage dans les zones rurales. Sur cette journée, elle a enregistré une baisse de la fréquentation de son réseau. « Nos lignes de covoiturages sont souvent complétées par des transports en commun dans une deuxième partie du trajet donc les gens sont restés chez eux », a souligné Thomas Matagne, président fondateur d'Ecov. Dans l'ensemble, les syndicats de transports ont d'ailleurs encouragé le télétravail pour ceux qui le pouvaient.

Vélos et trottinettes plébiscitées

Dans ces périodes de grèves, les grands gagnants sont souvent les mobilités douces. L'entreprise Lime qui fournit les villes de Paris, Marseille ou encore Bordeaux en trottinettes et vélos électriques, s'attend à une forte hausse de l'utilisation de ces services ce jeudi. Si les chiffres d'aujourd'hui n'ont pas encore été dévoilés, ceux de la dernière grève des transports le 10 novembre dernier laisse un aperçu de l'ampleur de l'utilisation de ces mobilités. Sur cette journée, le groupe a enregistré une hausse de 127% des trajets, une multiplication par trois de premières utilisations et une augmentation de la durée moyenne d'utilisation de 205%.

Vélib' Métropole n'a, de son côté, pas relevé de hausse pour le moment mais anticipe un pic éventuel en fin de journée. Lors de la dernière mobilisation importante, le 10 novembre dernier, Vélib avait enregistré la fréquentation la plus importante de 2022 avec près de 210.000 courses contre 84 000 en moyenne, soit une hausse de 250%.

Une organisation spéciale pour ce jour de grève

Pour anticiper les changements de comportements des usagers, les entreprises et les collectivités se sont organisées. L'entreprise Blablacar a ainsi envoyé un message sur son application hier en faisant appel à la solidarité des conducteurs. Le groupe a également ajouté des rotations de bus de Paris vers l'ouest, principalement les lignes Paris-Rennes et Paris-Caen pour anticiper les demandes de ce week-end.

Vélib' Métropole a prévu un « renfort du service client » et « une régulation renforcée sur les stations qui ont tendance à saturer ». Même vigilance du côté de Lime qui souligne également la nécessité de changer plus régulièrement les batteries pour cette journée car elles « sont plus sollicités et font face à une distance moyenne allongée ».

Les chiffres détaillés seront communiqués dans les prochains jours. Pour l'heure, la grève devrait s'arrêter demain à 8h, sauf reconduction du mouvement qui pourrait fortement perturber les trajets de ce week-end.