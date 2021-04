Relocaliser, c’est possible : la démonstration du groupe Lemoine

La crise sanitaire aura eu au moins une vertu. Elle a révélé au grand jour les capacités d'adaptation et d'inventivité des entreprises. Partout, on a vu des PME se retrousser les manches pour affronter ce qui restera comme l'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire récente. A cet exercice, le normand Lemoine fait presque figure de cas d'école. Enraciné dans le bocage de l'Orne depuis l'origine, ce groupe discret est devenu en trente ans le leader européen des produits d'hygiène en coton, et le numéro 2 mondial derrière l'américain US Cotton à qui il vient de griller la politesse dans les rayons des supermarchés Walmart. Excusez du peu.

Avec ses 900 salariés et ses dix usines à travers le monde, il incarne ce tissu d'entreprises industrielles de taille intermédiaire qui passe souvent sous les radars tricolores. Rapidité de décision, actionnariat stable, ancrage territorial fort, collaborateurs engagés... Les qualités de l'établissement familial fondé à la fin des années 1980 par le couple Philippe et Jeanne Lemoine ne sont pas sans évoquer celles du fameux Mittelstand que la France jalouse à l'Allemagne.

"Une question de volonté"

Son premier tour de force sous l'ère Covid ? Avoir transformé une ligne de production de coton-tiges pour la spécialiser dans la fabrication d'écouvillons : ces bâtonnets indispensables aux tests PCR que l'Europe se disputait lors du premier confinement. C'est en regardant un reportage sur une chaîne d'info continue que Jeanne Lemoine décide de relever le gant. Un rien tête brûlée, la dame a appris à se colleter avec les défis industriels à force de devoir s'imposer sur les marchés étrangers.

« En mars, les deux seules usines italienne et britannique ne servaient plus que leur marché domestique et la France connaissait une pénurie inquiétante, se souvient-elle. L'APHP en particulier disait craindre de ne pas pouvoir tester ses soignants. Il m'est immédiatement venu à l'esprit que notre savoir-faire pouvait être utile ».

Un mois et beaucoup de nuits blanches plus tard, l'usine de Caligny dans l'Orne produit un demi-million d'écouvillons stérilisés par semaine avec la complicité de la DGE et du service de santé des armées. Facile à dire, beaucoup moins aisé à réaliser dans un laps de temps aussi court, s'agissant d'un produit médical soumis à une kyrielle d'agréments.

Olivier Véran salue la prouesse sur le réseau qui gazouille. "Jeanne a contribué à l'effort national de dépistage en réorganisant l'usine familiale", twitte le ministre de la Santé en dessous d'une photo le montrant en conversation avec la présidente. Un hommage mérité aux yeux du directeur industriel du groupe. « Jamais je n'aurais cru cela possible mais on a su se mobiliser, témoigne Rémy Point. Cela démontre que relocaliser est moins une question technique ou financière qu'une affaire de volonté et d'état d'esprit. »

Quand le risque paie

Forte de ce succès, l'entreprise se lance également dans la confection de masques chirurgicaux en mai 2020. « A ce moment-là, les Chinois vendaient au plus offrant directement sur les tarmacs des aéroports, jusqu'à un dollar la pièce, se souvient Jeanne Lemoine. C'était néanmoins, une prise de risque dans la mesure où beaucoup de gens pensaient que le plus dur de l'épidémie était passé. »

L'équipe dirigeante n'en décide pas moins de recruter 30 personnes après avoir acquis en Italie le premier prototype d'une machine ultra-performante vendue deux millions d'euros et capable de débiter jusqu'à 600 masques à la minute : dix fois la cadence des équipements de fabrication asiatique. Une option salutaire pour Rémy Point :

« Le choix technologique est clef dans la réussite d'une relocalisation industrielle, explique t-il. Dans le cas présent, il nous permet d'avoir des prix de revient quasiment équivalent à ceux des Chinois et d'espérer rester concurrentiels là où beaucoup d'autres entreprises ne résisteront pas quand la demande de gros volumes ralentira ».

Signe qui ne trompe pas : Michel Edouard Leclerc a annoncé, il y a peu, commercialiser ces masques « made in Normandie » dans tous ses rayons. « Cette crise a rendu nos entreprises plus crédibles et plus audibles. De mon point de vue, le mouvement est irréversible », conclut Jeanne Lemoine. Comme une introduction à notre débat « Transformons la France ».