Construction : plus résistant que le pin, le hêtre sort du bois

Il est l'autre roi des forêts derrière le chêne. Moins prisé que son cousin, le hêtre recouvre plus de la moitié de nos espaces forestiers. Homogène, il est apprécié des fabricants de mobilier et des décorateurs d'intérieur. Le secteur de la construction, en revanche, lui préfère l'épicéa moins onéreux et plus normé.

« Le hêtre est sous valorisé et sous exploité alors que l'on valorise fortement des essences de moindre qualité », déplore Maxime Castel, chargé de développement au sein de l'entreprise Manubois, filiale du groupe Lefebvre implanté aux Grandes Ventes en Seine-Maritime au cœur d'une des plus importantes hêtraies de France (500 collaborateurs - 55 millions d'euros de chiffre d'affaires).

"Une densité hors du commun"

C'est précisément pour trouver de...