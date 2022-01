Eau : le gouvernement veut pousser l'agriculture à s'adapter au changement climatique

Les travaux ont duré plus de 8 mois, et mobilisé quelque 1.400 participants. Mardi 1er février, le "Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique", réflexion collective lancée par le gouvernement le 21 mai 2021 autour des solutions concrètes permettant à l'agriculture française de répondre au bouleversement du cycle hydrique, prend fin.

Face aux prévisions scientifiques d'un Hexagone de plus en plus exposé à des sécheresses l'été et à des inondations l'hiver, voire à des phénomènes de gel imprévisibles, l'enjeu était de répondre à une double question, rappelle Matignon : comment protéger les agriculteurs et leurs besoins en irrigation, tout en préservant une ressource en eau de plus en plus convoitée. Il s'agissait notamment de compléter les Assises de l'eau, organisées par l'exécutif entre 2017 et 2019, explique l'entourage du Premier ministre, par une "déclinaison opérationnelle" consacrée à l'agriculture.

200 millions à la résilience

Trois groupes de travail ont été constitués, dont les résultats seront justement présentés mardi par le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, et le Premier ministre Jean Castex. Du premier, consacré à la protection des agriculteurs face à des aléas climatiques de plus en plus récurrents, on connaît déjà la principale conséquence : un projet de loi visant à réformer en profondeur l'assurance récolte. Déjà adopté en premier lecture par l'Assemblée nationale, il est en train d'être examiné par le Sénat. Le gouvernement a dit à plusieurs reprises son intention de le faire adopter avant la fin du quinquennat, afin qu'il soit mis en oeuvre dès 2023.

Lire aussi | Aléas climatiques : le gouvernement veut un système d'assurance plus protecteur pour les agriculteurs

Le deuxième groupe de travail, dédié au "renforcement de la résilience de l'agriculture", et notamment à l'adaptation des consommations agricoles à la raréfaction de l'eau, a permis de confirmer "l'engagement de toutes les filières", assure Matignon.

Pour les accompagner, l'Etat promet d'ouvrir deux enveloppes spécifiques, chacune de 100 millions d'euros, dans le cadre de France 2030. La première viendra financer l'achat d'"agroéquipements de la troisième révolution agricole", la deuxième la mise en place de pratiques innovantes d'adaptation des filières, les deux permettant de réduire la consommation d'eau.

Le tout viendra "en complément" des appels à projets déjà lancés pendant les dernières semaines dans le cadre de France 2030, correspondant à 250 millions d'euros supplémentaires consacrés à l'adaptation de l'agriculture au changement climatique, note le gouvernement.

Lire: Macron promet 2 milliards d'euros pour la nouvelle "révolution alimentaire"

"Sécuriser la concertation"

Quant au troisième groupe de travail, consacré à l'accès "partagé et raisonné" à l'eau, il a permis de confirmer la pertinence de la quinzaine de "projets de territoires pour la gestion de l'eau" (PTGE) existant en France, visant à faire émerger des solutions adaptées aux besoins et aux contextes locaux en impliquant l'ensemble des usagers, souligne le gouvernement. Il a toutefois aussi fait émerger la nécessité d'amélioration visant à "sécuriser la qualité de la concertation". Le gouvernement compte notamment renforcer le rôle joué par l'Etat via les préfets : en amont, pour qu'ils puissent déterminer les volumes prévelables hors période d'étiage ou, lorsque les concertations stagnent, pour qu'ils puissent les débloquer .

Le même groupe a aussi abouti à l'identification d'une pluralité d'"actions opérationnelles" dans les territoires, allant de l'identification des ressources en eau par service satellitaires au stockage de l'eau de pluie. Une enveloppe "immédiatement utilisable" permettra en outre de renforcer le financement des ouvrages hydrauliques, promet le gouvernement.