En France, le sort des bouteilles en plastique divise

La France viendra-t-elle grossir le nombre de pays appliquant une consigne aux emballages des boissons ? Et si oui, comment, et à quelles fins ? Le dilemme entourant le dispositif dont le gouvernement a voulu faire l'une des mesures phares du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est loin d'être tranché. En septembre, le Sénat a revu en profondeur la proposition du ministère de la Transition écologique et solidaire, qui imaginait un système visant à mieux recycler l'ensemble des bouteilles et canettes mises sur le marché. Les sénateurs ont décidé de limiter la consigne aux seuls emballages réutilisables, se rangeant ainsi du côté des collectivités locales et des recycleurs, qui redoutent qu'une telle révolution ne mette en danger l'équilibre du système actuel de recyclage des plastiques. Voire qu'elle ne consacre l'existence d'emballages jetables.

Le recyclage pour financer le réemploi

Mais une consigne incluant les bouteilles destinées à être recyclées pourrait bien être réintroduite à l'Assemblée nationale, où le projet de loi doit être examiné avant...