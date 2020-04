Environnement : mort de Robert Poujade, premier "ministre de l'impossible"

Maire de Dijon (1971-2002), député de Côte-d'Or (1967-1971, 1978-1981 et 1986-2002) et président du conseil général de Côte d'Or (1982-1988), Robert Poujade, 91 ans, est mort le 8 avril, a annoncé hier son fils à l'AFP. Cet homme politique est surtout connu pour avoir été, entre le 7 janvier 1971 et le 1er mars 1974, le premier ministre de la Protection de la nature et de l'Environnement, une fonction qu'il occupera jusqu'à un mois et un jour avant la mort du président de la République Georges Pompidou.

La bataille du cadre de vie

En juin 1975, dans un livre au titre explicite, Le ministère de l'impossible (Calmann-Lévy), Robert Poujade explique avoir voulu "explorer le champ du possible, dans une société inquiète, à la recherche d'elle-même, et qui semblait en effet paralysée par ce qu'elle croyait être l'impossibilité du passé et de l'avenir, sauf lorsqu'elle confondait l'un ou l'autre avec ses phantasmes".

"On m'a parfois dit que la protection de l'environnement était impossible dans un régime libéral et que je me trompais de société. Je crois toujours que rien n'est aussi fécond, riche de surprises que la liberté, quand elle est vraie. Non, un tel ministère n'aurait pas été, ne serait pas, dans un régime vraiment libéral, le ministère de l'Impossible", écrivait-il. "Et cela d'autant moins que la règle du jeu libéral devrait être un effort systématique et persévérant de décentralisation et de déconcentration. La bataille du cadre de vie se gagne sur le terrain et non dans le kriesgspiel des directions de ministères parisiens. Elle suppose l'engagement des collectivités locales et le développement, avec elles, d'une politique contractuelle sans arrière-pensées."

L'environnement, une prise de conscience pompidolienne

La nomination de Robert Poujade à la tête d'un tel ministère intervient près d'un an après un discours fondateur du chef de l'Etat devant l'alliance française de Chicago. Ce 28 février 1970, Georges Pompidou souligne que "l'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même".