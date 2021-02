Hydrolien : pourquoi Sabella reprend les activités de GE Renewable Energy

Spécialisée dans la conception et le développement d'hydroliennes, la société d'ingénierie quimpéroise Sabella a signé le 18 janvier dernier un contrat grâce auquel elle entend poursuivre sa croissance et son implantation sur le marché de l'électricité produite à partir des courants marins.

En rachetant les activités hydroliennes (arrêtées en 2016) de GE Renewable Energy, la PME de 25 personnes est devenue propriétaire d'un portefeuille de concepts et de technologies variées. Ces actifs comprennent les technologies développées depuis 2003 par la filiale de General Electric dans le domaine hydrolien, mais aussi par les sociétés issues du rachat des actifs énergie d'Alstom en 2015 (TGL, Rolls Royce, Alstom). Sabella met aussi la main sur Oceade, suspendue en 2017 et dont la technologie concerne trois types de turbines (DG III, DG IV, DG IV.1) dont la production s'est élevée à 1,6 GWh.

Sabella, qui a développé son propre concept de turbine, a désormais la possibilité de proposer les technologies les plus adaptées aux conditions naturelles de différents milieux. Avec l'objectif d'aboutir à un coût de l'électricité plus compétitif et qui se rapproche de celui des autres énergies renouvelables. Si...