La Mayenne verdit son budget et ses ambitions

Coup de com ou volonté affirmée d'inscrire la défense de l'environnement au menu des décisions mayennaises...? Dans ce département où les élus écologistes ont disparu de l'assemblée lors des dernières élections de 2015, le conseil départemental vient de voter « à l'unanimité » son premier budget « vert ». Un budget 2021 de 358 millions d'euros, avec un niveau d'investissement qualifié de « record ». A savoir, 87 millions d'euros fléchés vers l'économie locale, l'emploi et l'aménagement du territoire, où figurent, en première ligne, les travaux routiers (29 millions d'euros) avec la finalisation du viaduc sur la rivière la Mayenne et de Cossé-le-Vivien et la poursuite des contournements de Château-Gontier-sur-Mayenne et la modernisation des collèges publics, qui devrait être accélérée par le plan Mayenne Relance, et, enfin, un gros volet (125 millions d'euros) consacré à l'action sociale de proximité.

Une méthode éprouvée

Au total, trente-six programmes et deux budgets annexes relatifs au traitement des déchets, au laboratoire départemental d'analyses et au centre de valorisation énergétique des déchets de Pontmain ont été passés au crible pour mesurer l'impact environnemental de ces décisions. « Nous n'avons rien inventé. Nous avons déployé la méthodologie proposée par l'Inspection Générale des Finances...