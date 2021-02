La rénovation thermique redessine la stratégie de SOLIHA dans les centres-bourgs

« On s'attaque à quelque chose de délirant. Nous sommes encore loin d'être à la hauteur des enjeux et pour autant il n'y jamais eu autant d'efforts de fait par la puissance publique pour accompagner la rénovation thermique des logements », explique Benoit Delliaux, directeur de Soliha, acteur de l'économie sociale et solidaire engagé depuis 70 ans dans l'accompagnement de l'amélioration du parc de logement privé à travers les politiques publiques de l'habitat.

Chaque année, l'association accompagne 4.000 ménages en direct ou par l'intermédiaire d'opérations menées par des collectivités. « Au-delà des questions de rénovations énergétiques, c'est une problématique importante pour l'habitat privé où face au vieillissement de la population, on permet aux personnes de rester dix à quinze ans de plus chez elles. Or, aujourd'hui, dans une région où la croissance démographique est forte et la vacance de logements assez faible, il est anormal que l'on soit l'avant dernière région en termes d'activité de rénovation », observe Benoit Delliaux. A ses yeux, dans les Pays de la Loire, plus de cinq cent mille logements auraient besoin « de travaux ou d'adaptation ».

Une entité régionale pour accélérer

Selon les derniers chiffres de la Dreal (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) des Pays de...