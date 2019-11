Municipales 2020  : à quand la vague verte tant attendue  ?

Protection de la biodiversité, diminution des îlots de chaleur urbains, limitation du

ruissellement des eaux de pluie, absorption des gaz polluants, création de lien social,

amélioration du bien-être des habitants... La liste des avantages du vert en ville est

aussi longue que les efforts se font malheureusement minces à l'échelle de nos

agglomérations.

Certes, la Ville de Paris, par essence (ou par urgence) souvent pionnière sur ces sujets, a le mérite de s'être fixée des objectifs ambitieux : végétaliser 100 hectares d'ici 2020. Pour les atteindre, l'on peut notamment compter sur les appels à projets successifs Parisculteurs et Réinventer.Paris, visant à accélérer les actions d'agriculture urbaine et de végétalisation des toits, façades, murs et sous-sols de la ville, avec, avouons-le, un certain succès ! Mais l'heure n'est pas encore venue de nous reposer sur ces lauriers... Si l'éveil d'une conscience collective est en cours, nous avons besoin d'une implication concrète et forte de tous nos élus locaux.

Une coopération durable pour le mieux manger en ville

En effet, selon le dernier rapport du GIEC, 50% à 70% des leviers d'action contre le

dérèglement climatique se situent au niveau local ! Or, au lendemain d'un épisode

caniculaire sans précédent, subi de façon accentuée en zone urbaine, il semble que ce

message soit resté lettre morte dans bon nombre de nos communes. Loin des luttes

partisanes, tentons d'être force de proposition, avec quelques actions simples, mais

néanmoins fondamentales.

Mesure numéro 1, promouvoir un Plan d'Alimentation Durable Territorial (PAT) avec les

différents acteurs de l'agriculture urbaine et périurbaine. La clé réside ici dans le fait de créer des synergies entre acteurs traditionnels et plus récents afin d'envisager une coopération durable pour le mieux manger en ville, et cela à l'échelle des métropoles. Nous pourrions ainsi imaginer d'une part la création d'un "carreau des producteurs" de l'agriculture urbaine et péri-urbaine visant à faciliter la logistique du dernier kilomètre intra-muros, et celle d'autre part d'un label ayant pour but de valoriser les restaurateurs travaillant des produits ultra-locaux.

Mesure numéro 2, créer un réseau de villes françaises permettant une entraide et un

échange d'expertises entre acteurs publics et privés. La Ville de Paris doit être instigatrice de cette dynamique à l'échelle du pays, non seulement par sa taille mais aussi par son rayonnement économique et son avant-gardisme. Inspirons-nous ici du réseau international des villes écologiques, présidé justement par Paris. Un des objectifs sous-jacents est là aussi de connecter zones urbaines et périurbaines. De nombreux citadins sont en effet à la recherche d'espaces potagers alors même que des surfaces sont disponibles à proximité des grandes villes.

30% d'espaces verts pour chaque nouveau projet immobilier

Mesure numéro 3, développer les habitats participatifs et les éco-lieux accessibles à toutes et tous en favorisant l'émergence de nouveaux projets comme en soutenant les projets actuels. Ces tiers-lieux où l'on coproduit la ville de demain aident à la création et au renforcement de liens sociaux et rééquilibrent les espaces entre lieux « dortoirs » et lieux de vie en permettant leur réappropriation par les habitants. Ils ont aussi vocation à devenir des lieux de formation. Permaculture, plantation verticale, rotation des cultures... Pour que chacun contribue à rendre nos villes plus végétales, il est nécessaire de former tous les citadins au jardinage, et cela des écoliers jusqu'aux seniors.

Mesure numéro 4, développer des trames vertes (couloirs végétaux), bleues (fleuves,

rivières, canaux), brunes (sols non artificialisés) et noires (sans éclairage artificiel) pour

redonner place au vivant et préserver tout à la fois la biodiversité et la qualité de vie des

citadins. Pour cela, freinons l'étalement urbain et instaurons au minimum une présence

obligatoire de 30% d'espaces verts pour chaque nouveau projet immobilier. Pour l'eau,

multiplions mares et fontaines. Pour l'éclairage, appliquons simplement la loi en demandant d'abord aux enseignes et entreprises de rester lumières closes la nuit ! De manière générale, valorisons et redéfinissons l'ensemble des espaces urbains en cartographiant chaque mètre carré susceptible de recevoir du vivant : copropriétés, souterrains, toits, murs... et même parking ! 20% des places de stationnement pourrait ainsi être transformées en potagers.

Une distribution mensuelle de plusieurs milliers de plantes aux urbains

Mesure numéro 5, lancer un grand plan pour la nature d'intérieur en soutenant les

pépinières productrices de plantes d'intérieur à proximité des zones urbaines. Alors même que l'air intérieur est - en règle générale - deux à cinq fois plus pollué que l'air extérieur, nous pourrions envisager une distribution mensuelle de plusieurs milliers de plantes aux urbains afin de faire baisser ce niveau de pollution, souvent extrême.

Mesure numéro 6, supporter davantage les startups dans leur démarche écologique. Il

s'agirait ici de multiplier partout en France les aides dédiées, à l'instar de « Paris Fonds

Vert » : un fonds d'investissement de 150 millions d'euros pour la transition écologique. Un soutien qui consiste aussi et surtout à défendre économiquement le modèle urbain de demain.

Candidates, candidats, nous sommes convaincus que ces élections municipales recouvrent des enjeux qui nous dépassent, en ce qu'il en va des générations futures. Nous sommes également certains que c'est par la co-construction, mais aussi par des pouvoirs locaux élargis, que nos villes de demain verront le jour. Enfin, nous sommes persuadés que ces dernières devront impérativement être vertes, pour répondre aux aspirations de leurs habitants, comme aux impératifs liés à l'Environnement. Et vous, y croyez-vous ?