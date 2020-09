Rénovation : le seuil des marchés publics serait relevé à 100.000 euros

Accélérer la relance. Depuis la présentation du plan à 100 milliards d'euros le 3 septembre dernier, le gouvernement n'a que cette expression à la bouche. A l'issue d'une réunion avec les fédérations professionnelles du bâtiment et des travaux publics (BTP), le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire a lancé: « Que l'argent mis sur la rénovation et le soutien aux travaux publics soit décaissé le plus vite possible ! »

Dispositif ouvert à tous

Dans le cadre du projet de loi de finances 2021, le gouvernement entend en effet doubler le budget dédié à la rénovation des logements privés, avec une enveloppe de 2 milliards d'euros réservée à MaPrimeRénov. La direction générale des Finances publiques (DGFiP) a ainsi été mandatée pour construire une plateforme...