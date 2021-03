Vrac : Franprix veut s'adapter au marché et au projet de loi climat

Pratique consistant à acheter des produits non conditionnés au poids, qui constituait la règle du commerce avant l'invention de l'emballage, le vrac fait déjà son grand retour en France depuis quelques années. Entre 2013 et 2019, le chiffre d'affaires du secteur est passé de 100 millions d'euros à 1,2 milliard d'euros, et a crû de 41% sur la seule année 2019, selon le dernier bilan de l'organisation professionnelle Réseau Vrac, qui espère réaliser 3,2 milliards d'euros de ventes en 2022. Et même la crise sanitaire n'a pas ébranlé cette tendance, portée d'une part par la volonté des consommateurs de réduire leurs déchets, d'autre part par l'envie de mieux maîtriser leur budget: malgré l'inaccessibilité de certains magasins ou rayons de produits en vrac pendant le premier confinement, pour 84% des adhérents de l'organisation professionnelle, "le chiffre d'affaires au 16 juin 2020 était déjà plus élevé qu'un an plus tôt", a déclaré en septembre sa directrice générale, Célia Rennesson, à l'AFP.

Le projet de loi "Climat et résilience", présenté par le gouvernement le 10 février, vient consacrer et renforcer cette tendance. Il prévoit en effet qu'avant 2030, 20% de la surface de vente des commerces de plus de 400 mètres carrés soit consacrée à la vente en vrac. Une ambition certes bien inférieure à...