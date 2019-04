Consommation durable : le grand retour du vrac

En ville, on note de plus en plus de ces « ovnis ». Des consommateurs à l'apparence lambda, mais qui, lorsqu'ils sont servis, refusent plastique et papier, et sortent de leur sac pots et autres Tupperware. Ils sont les nouveaux adeptes du vrac, de plus en plus nombreux selon les statistiques. Cette pratique, qui constituait la règle du commerce avant l'invention de l'emballage, et qui consiste à acheter des produits non conditionnés au poids, fait son grand retour depuis quelques années.

Selon le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc), en 2018, presque un Français sur deux affirme avoir acheté au moins une fois des produits alimentaires en vrac, contre un sur trois en 1998.

Une autre étude réalisée en 2019 par la société de mesure et d'analyse Nielsen, selon laquelle 37% des consommateurs affirment acheter des produits en vrac hors fruits et légumes frais, précise que tous les profils sociodémographiques sont représentés, même si « les moins de 35 ans se montrent encore plus adeptes du vrac que la moyenne des Français ».

La sensibilité particulière aux problèmes environnementaux de cette clientèle - qui, selon Nielsen, achète aussi « du...