Vendre et acheter en vrac au temps du coronavirus : les bonnes pratiques

Des préconisations d'hygiène à destination de tous les commerces vendant des produits en vrac, s'ajoutant aux recommandations du gouvernement, ont été publiées ce mardi afin d'améliorer les "bonnes pratiques" pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, selon l'organisation qui fédère le secteur.

"Au vu de la propagation rapide du virus Covid-19 et des questions récurrentes des commerçants adhérents sur les bonnes pratiques à mettre en place pour limiter sa transmission", Réseau Vrac publie sur son site des préconisations supplémentaires "à mettre en œuvre en plus de celles communiquées par le gouvernement".

L'organisation recommande ainsi de "désinfecter au minimum deux fois par jour toutes les surfaces et tout ce qui est susceptible d'être manipulé dans le magasin" et de "limiter le nombre de personnes dans la boutique".

En outre, "le consommateur doit se faire servir au maximum par le commerçant et éviter autant que possible de se servir lui-même", explique Réseau Vrac à ses adhérents.

"Dans la mesure du possible, nous recommandons au commerçant d'utiliser ses contenants et sacs à vrac, préalablement lavés et désinfectés, plutôt que les contenants apportés par le consommateur, afin de limiter le risque de transmission du virus", ajoute l'organisation.