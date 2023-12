PODCAST Immobilier : « Nous sommes une agence qui se place du côté de l'acheteur » Aurélien Bros (Little Worker)

« 40 nuances de Next » est un podcast conçu pendant le confinement par (*) Olivier Mathiot, Vice-Président de France Digitale et directeur général du fonds 2050 et (*) Thomas Benzazon, multi-entrepreneur et cofondateur de FeuilleBlanche, en partenariat avec La Tribune, Maddyness, l'association France Digitale et la French Tech, le label créé par le ministère de l'Économie.

Pour rappel, le Next 40 est une initiative lancée par Bercy à l'automne 2019. Il regroupe les 40 plus grosses startups françaises, déterminé sur la base de critères économiques (montant des levées de fonds, chiffres d'affaires, taux de croissance annuelle). Il est une référence explicite au CAC 40, les 40 plus grosses capitalisations boursières françaises. Ce Next 40 sera-t-il le prochain CAC 40 ? Ou bien est-il encore un CAC 40 en devenir ? Car la question du monde d'après se pose désormais.

Dans chaque épisode, un ou une entrepreneur du Next 40.