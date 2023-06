Métaux critiques, en route vers l'indépendance

En décembre 2010, il y a 13 ans, j'étais invité à prononcer une conférence à l'Institut de France devant ses académiciens sur les métaux stratégiques et les terres rares. Elle s'est déroulée le 6 février 2012 et c'était la première fois qu'était annoncé que la transition énergétique faisait basculer notre monde d'une dépendance aux hydrocarbures vers une dépendance aux métaux. Je souhaitais que le monde en prenne conscience parce que je proposais par la suite une solution : la construction de filières industrielles verticales de la production minière à la production de véhicules électriques. Hélas, seule la Chine de l'époque a transformé ce conseil en action.

Depuis, l'objectif de remplacer 1,5 à 2 milliards de véhicules à moteur thermique par des véhicules électriques à batterie ou hydrogène s'est matérialisé. À l'échelle mondiale, en 2030, le taux de pénétration de ces véhicules sera entre 60 % et 100 %, ce qui nécessite de multiplier les productions par un facteur 10.

L'ensemble sera possible avec les ressources naturelles dont nous disposons.

C'est pourquoi, je vous propose de jeter un regard sur l'industrie minière, puis comment les industries consommatrices s'adaptent et enfin de comprendre l'escroquerie intellectuelle construite pour contrer la transition électrique, c'est-à-dire la fake news des « métaux rares et d'une face sombre de la transition énergétique » : ses promoteurs et son impact sur les politiques et les entreprises.

Offre : comment se présente l'industrie minière ? Depuis une vingtaine d'années, la production de nickel a été multipliée par 3, celle du cobalt par 5, celle du lithium par 15. Il y a deux manières d'évaluer l'offre mondiale de terres rares : la production globale et les quotas, mais les deux ont été multipliées par environ 3. Compte tenu de ces multiplicateurs, il apparaît ridicule de parler d'une offre contrainte ou rare, puisque lorsque l'on cherche des métaux, on les trouve.

Demande du « game over » statique au « game changer » dynamique

La future demande de ces métaux pour les batteries est appelée par divers prévisionnistes à être multipliée d'ici à 2030 par 7 pour le nickel, par 6 pour le cobalt et 6 pour le lithium et 3 à 10 pour les terres rares suivant les scénarii respectifs de 4 degrés ou 2 degrés.

Ces prévisions sont si alarmistes que des constructeurs automobiles, tel Toyota, qui ont été bernés par l'infox des « métaux rares et la face sombre de la transition énergétique », affirment que nous irions vers un « game over » électrique.

Pourquoi je ne partage pas ces prévisions ?

Tout d'abord, parce que nous avons des ressources minérales inexploitées et contrairement aux rumeurs nous découvrons encore des gisements riches.

Deuxièmement, parce la hauteur des chiffres avancés est inexacte. L'industrie des ressources naturelles n'a jamais été en mode « game over », mais en « game changer ». C'est-à-dire qu'elle n'est jamais statique, mais toujours dynamique grâce aux expériences et aux contre-intuitions, grâce aux découvertes et aux innovations orientées vers des consommations de matériaux plus sobres, plus recyclables, plus de substituable et l'ensemble avec les métaux les plus communs et les plus disponibles.

Huit exemples de « game changer »

Sobriété & recyclage :

Entre les années 1990 et aujourd'hui, j'ai vu dans mes entreprises une division de la consommation de platine par un facteur de 6 à 7 dans la catalyse automobile, mais aussi des substitutions avec le palladium et un parfait taux de recyclage de ces platinoïdes, le tout avec des normes antipollution de plus en plus strictes. Sans ces progrès il eut été impossible d'avoir autant de voitures moins polluantes.

Dans le même temps, l'industrie du verre voyait la technologie de production de ses appareils en platine-rhodium se moderniser et réduire le poids de métaux précieux utilisés en éliminant des pièces d'alliage de métaux massifs au profit de pièces en électrodéposition. Là encore, avec un parfait taux de recyclage.

Autre exemple de sobriété industrielle, Tesla a réduit la quantité de terres rares dans ses moteurs de 25 % entre 2017 et 2022. En outre, l'entreprise nous indique qu'en passant la tension de ses voitures de 12 volts à 48 volts, le poids de cuivre embarqué dans les câbles de ses véhicules sera divisé par 4. C'est-à-dire équivalent à une voiture thermique.

Disponibilité :

Les transferts de technologies minières appliquées à la mine de lithium via l'extraction directe (échange d'ion, adsorption, solvant) ont des perspectives magistrales. Les résultats sont le doublement des quantités extraites et un raccourcissement du processus de production de 18 mois à quelques heures. Sans compter un impact environnemental positif puisque l'eau utilisée est réduite et est utilisée en circuit fermé.

Pourquoi aussi ne pas montrer comment une technologique révolutionne un matériau ? Grâce au progrès scientifique, le diamant de culture peut remplacer le diamant naturel, le paradigme de ce marché du luxe est totalement changé, de la production jusqu'au marketing.

Recyclage :

Les métaux des batteries se recyclent, cette chimie des métaux est largement connue. Les investissements sont en route en Europe. La législation européenne impose des métaux recyclés dans les batteries d'ici à 2050, mais cela est déjà effectif et il le sera à grande échelle bien avant.

Substituabilité :

De nombreux constructeurs automobiles n'utilisent plus de terres rares dans leurs moteurs électriques : Renault, BMW, Audi, Bentley et bientôt Tesla. En outre, les aimants permanents fabriqués avec des terres rares lourdes et peu communes sont substituables avec des terres rares légères plus courantes voire sans aucune terre rare. Il devient de plus en plus évident que le seul grand marché des aimants permanents sera les éoliennes offshore, à moins que ces dernières ne trouvent des substitutions moins coûteuses, comme l'ont déjà fait les éoliennes terrestres.

Les cathodes des batteries lithium-ion des voitures électriques ont déjà largement évolué vers métaux abondants. En 2008, le marché était dominé par les alliages nickel-cobalt-aluminium, puis sont arrivés les NMC (nickel-manganèse-cobalt) et à présent les alliages fer-phosphate sans nickel ni cobalt utilisé par Tesla, BYD, BMW, etc. La Chine utilise 70 % de LFP (lithium, fer phosphate), l'Europe 30 %, cherchez l'erreur. Comme le dit Solvay : « Copy the best » et la solution la moins onéreuse est toujours celle du « game changer ».

La science n'a pas encore inventé la batterie du futur et sa métallurgie de 2030 ou 2050 est encore inconnue tant les recherches actuelles sont diverses : sodium, agrégats bleu/blanc de Prusse, oxydes métalliques stratifiés, électrolyte solide, céramique, graphène, silicium, nano souffre, etc. C'est pourquoi nous avons besoin que Movin'on construise une première communauté d'intérêts pour concentrer les moyens européens de R&D et une deuxième autour de la mine.

À ce stade, deux idées se dégagent :

Les percées technologiques du véhicule électrique de 2050 seront si performantes en termes de matériaux, que ce qu'il est en 2023 est l'équivalent de la Ford T de 1908 par rapport aux moteurs thermiques actuels. Mais si les constructeurs automobiles européens n'évoluent pas rapidement vers les batteries les moins coûteuses, il n'y aura plus que deux constructeurs automobiles : Tesla et la Chine qui produiront chacun la moitié des voitures électriques dans le monde. Forçons notre chance pour qu'un constructeur automobile européen survive !

Le scénario du « game over » de la vision statique est inspiré de l'infox des « métaux rares ». Ainsi, l'étude de 2020 de la World Bank sur les métaux critiques mentionne 18 fois l'abréviation NMC, une seule fois LFP ; celle de l'AIE de 2021 mentionne 64 fois NMC et 23 fois LFP.

Fake-news « métaux rares » : politique et entreprise

Passons à l'origine du mal : le canular des « métaux rares et d'une face sombre de la transition énergétique ». C'est une mystification puisque les « métaux rares » n'existent pas, si ce n'est dans l'esprit de leurs promoteurs. Comme le soulignait un cador de la R&D de l'automobile lorsque quelqu'un prononce « métaux rares » on sait qu'il osera tout, qu'il n'y connaît rien, et c'est d'ailleurs à cela qu'on le reconnaît...

Si l'on propose à l'être humain à une situation avec plusieurs inconnues, telle la transition énergétique, il en a peur et une forte proportion d'entre nous se réfugiera instinctivement vers une position statique : une solution qui minimise ce changement pour rester sur un territoire qu'il connaît, même si cela est dangereux. L'infox des « métaux rares et d'une face sombre de la transition énergétique » a complexifié la transition énergétique en mélangeant à dessein les terres rares qui existent, mais qui ne sont pas rares, et les « métaux rares » qui n'existent pas pour instrumentaliser une peur.

Cette peur avait une origine : la future baisse de consommation du pétrole.

Elle avait un alibi géopolitique, ne pas ouvrir l'économie à une dépendance aux « métaux rares » chinois.

Elle avait un objectif, contrer la voiture électrique.

Elle avait une stratégie provoquer un mouvement anti-métal et anti-mine.

Elle avait des disciples en mal de notoriété : commentateurs, communicants et autres pitres sans aucune compétence métallurgique ou minières.

Elle avait un vecteur, l'espace médiatique européen. Celui-ci a largement relayé l'imposture : documentaires, études, reportages, livres (lorsqu'un livre sur les métaux est publié, il faut se demander qui l'a vraiment écrit) et bien sûr la presse. Plus grave, ce matraquage médiatique est devenu une charge mentale insurmontable pour les plus jeunes qui imaginent un monde fini, sans aucune solution, une impasse pour toujours et une vie sans espoir. Encore le 11 mai dernier, un journal ne publiait-il pas que les batteries Li-ion des véhicules électriques contiennent des « terres rares » ? C'est inexact. Pourquoi ne dit-il plutôt pas que la science trouve des aimants permanents sans terres rares ? On ne recommandera jamais assez de visionner l'excellent documentaire : « Voiture électrique, la grande intoxication. »

Cette peur avait pour cible des ministres, des élus et la Commission européenne. Je me suis longtemps interrogé comment le personnel politique performait sous l'influence des infox. L'exemple de celle des « métaux rares » démontre que leur performance est de mauvaise qualité. Des ministres, des députés ont été bernés par ce wokisme géologique. Le président d'une région française au potentiel métallurgique et minier absolument certain ne déclarait-il pas que la réindustrialisation de sa région ne passerait pas par des mines locales, mais par l'assemblage de pièces métalliques produites à l'autre bout du monde. En refusant l'amont, l'économie de l'aval ne tient pas la route. Au final, il n'y eut ni mines ni assemblage.

De son côté, à la lumière de ses listes de métaux critiques, l'Union européenne a aussi été intoxiquée par l'entrisme des « métaux rares ». Inversement, la présidente de la Commission Transport et Tourisme du parlement européen, Karima Delli, n'est plus dans cette fake news lorsqu'elle fustige une pause de la transition énergétique parce qu'elle annonce à Movin'on que 60 % des matériaux produits dans le monde seront consommés (puis recyclés) dans la mobilité.

Cette peur avait enfin pour cible les entreprises. Il est impossible de se lasser d'être étonné que des industries aussi matures que l'automobile, l'énergie, la chimie ou la défense aient sombré avec autant de facilité dans le piège de cette mystification sans faire appel à la contradiction, au doute ou à la vérification, bref à une démarche scientifique normale.

Pourquoi l'industrie a-t-elle été si crédule ? Sans doute par peur, par ignorance d'un secteur industriel métallurgique oublié et pour une autre raison anthropologique. Les entreprises ont perdu leurs contre-pouvoirs apportés par l'expérience de la vie. À force de rajeunir leurs équipes en virant les seniors, l'expérience de la vie a disparu des organigrammes et de la gestion du risque. Sans cette maturité, sans ce gravitas, l'entreprise dont les princes sont des enfants s'est affranchie de la remise en cause des communicants et chroniqueurs prêts aux compromissions pour émarger aux millions de dollars du financement de l'infox, elle s'est également affranchie de la vérification des médias qui propageaient le canular en privilégiant le sensationnalisme, l'émotion délétère, la caricature parce qu'ils diffusaient l'intoxication anti-électrique sans examiner, sans étudier le contradictoire, sans regarder les faits, sans s'interroger.

Aujourd'hui, nous avons de nouveau besoin de Movin'on pour construire cette troisième communauté d'intérêts.

Face aux inconnues de la transformation énergétique, il faut dire cette vérité sur le dynamisme de l'industrie et de la science qui s'oppose au statisme médiatique. Oui, nous avons un retard industriel comparé à la Chine, mais oui il y a suffisamment de ressources minérales dans la croûte terrestre pour transformer notre monde avec durabilité.

Les solutions pour dérisquer rapidement la situation sont :

1) ne plus penser les ressources en mode statique médiatique, mais en mode de dynamique industrielle.

2) innover par des mines durables européennes, mais aussi des usines européennes de transformation de minerais en métaux.

3) révoquer les vieilles badernes s'ils ramènent des stratégies défensives, telle celle de l'essence de synthèse. Mais, à l'image des bataillons ukrainiens, l'entreprise doit de nouveau croire dans la sérénité, l'âge et l'expérience des seniors parce qu'ils réduisent l'inexpérience et l'anxiété de réussir des juniors.

4) rester compétitif en orientant la R&D, le progrès technique et l'innovation vers la substitution de métaux critiques par des matériaux abondants, c'est-à-dire vers l'indépendance minérale (**)

_____

(*) Didier Julienne anime un blog sur les problématiques industrielles et géopolitiques liées aux marchés des métaux. Il est aussi auteur sur LaTribune.fr.

(**) Ce texte est issu de la master class donnée au leadership day de Movin'on le 1er juin 2023.