Lynk & Co 01 : le SUV communautaire qui mise tout sur la qualité (moins sur le style)

Une voiture ou un OVNI... Lynk & Co 01 est plus qu'une voiture, c'est le support d'une expérimentation sociale nouvelle. Le cahier des charges de cette marque sera focus sur les usages, davantage que sur le produit. Conceptuel... Lynk & Co, la marque issue de la coopération entre Volvo et sa maison-mère chinoise Geely, a ainsi pensé un modèle dédié à de l'auto-partage ou du covoiturage, davantage que pour une propriété individuelle. La marque veut totalement revoir son rapport à la clientèle qu'elle veut réunir autour de "clubs" lifestyle. Cette logique communautaire est une vraie révolution pour l'industrie automobile qui a jusqu'ici toujours raisonné autour de problématiques individuelles ou familiales. Pour autant, la 01 reste un modèle disponible à la vente particulière.

Cousin du Volvo XC40

Un des particularités de ce SUV est d'être assis sur la même plateforme que le XC40, le fameux SUV de Volvo dont la réputation dépasse les frontières européennes: premium, robustesse... Le 01 aurait dû être assemblé sur les lignes de son illustre aîné dans l'usine belge de Gand, mais le succès du XC40 a totalement saturé la production du site. Mais le lien de paternité du 01 avec le suédois s'arrête là, car sur le design, il est radicalement différent. D'ailleurs, il est difficile de décrire l'esprit du dessin. La griffe suédoise (angulaire et carré) n'apparaît pas. Il est d'ailleurs plus long de 10 cm qu'un XC40, et apparaît comme un SUV assez grand (4,54 mètres). La silhouette est toutefois très robuste, conformément à l'esprit Volvo. Mais le design joue davantage sur les rondeurs des lignes. Toutefois, le 01 manque de personnalité.

Ce sentiment se retrouve à l'intérieur, malgré le choix de matériaux robustes. Mais cela fait partie du cahier des charges: pas question de cliver le style si le produit doit correspondre à une logique de communautés. 01 n'est pas le SUV des parti pris stylistiques, il est celui des consensus. Cette standardisation manque un peu de chaleur mais le 01 offre une bonne qualité perçue.

Sur l'agrément de conduite, le Lynk & Co 01 assure une conduite de très bonne tenue : puissance, tenue de route. Le moteur est un 3 cylindres développant 180 chevaux, assorti d'une puissance d'accélération de 265 Nm. Gros bémol cependant sur la fermeté des amortisseurs...

Le "en même temps" tarifaire

Côté prix... C'est simple et compliqué à la fois. Lynk & Co a choisi de tout simplifier mais en même temps, a voulu suréquiper sa 01. Il n'existe pas de versions d'entrée de gamme, de niveaux de finitions ou autres... La 01 coûte 41.500 euros, et vous n'aurez guère le choix qu'entre le bleu et le noir en couleur de carrosserie, pour toute option (si, vous pouvez également opter pour la boule de remorquage). A options équivalentes, elle coûte 10.000 euros de moins que son cousin de chez Volvo, le XC40. Comme il s'agit d'un modèle destiné à de nouveaux usages de mobilité, la 01 est surtout destinée à être "louée" pour 500 euros par mois (entretien et assurance comprise) et sans engagement. Soit une formule somme toute intéressante dans le cadre d'un autopartage.

Disons-le, la 01 ne séduit pas nécessairement par son look, mais elle correspond à son cahier des charges avec un très haut niveau de qualité. Elle répond à un large spectre d'usages (familiaux, individuels, ville, route...) et il y a peu à redire sur le confort intérieur ou l'agrément de conduite. A cette fin, il est le produit parfait pour des expériences d'autopartage, y compris à l'échelle d'une copropriété.