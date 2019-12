L'« illectronisme », cause nationale

Dans moins d'un mois sera publié le très attendu et commenté rapport annuel du Défenseur des droits[1], autorité administrative indépendante créée en 2011. Les missions de cette récente institution sont doubles : défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés et permettre l'égalité de tous les citoyens dans l'accès aux droits. C'est au titre de cette notion « d'égalité » de tous devant la loi et les services publics que le Défenseur des droits profita de la publication de son dernier rapport annuel, sorti en janvier de cette année[2], pour lancer un véritable cri d'alarme.

Avec pour titre « Dématérialisation et inégalités d'accès aux services publics », Jacques Toubon ne manqua de souligner que si «la dématérialisation offre de nouveaux moyens d'accès aux services publics et permet de simplifier l'accès aux informations et aux documents administratifs pour une majorité d'usagers ... », cette démarche qui repose sur de nouveaux outils numériques « comporte un risque de recul de l'accès aux droits et d'exclusion pour de très nombreux usagers ». Et d'insister sur le fait qu'avec l'objectif gouvernemental d'une dématérialisation de la quasi-totalité des services publics d'ici à 2022, nous risquons d'accentuer la fracture numérique qui touche d'ores et déjà un nombre croissant de nos concitoyens.

Ce thème de la fracture numérique (aussi appelé « illectronisme », contraction d'illettrisme électronique, pour désigner la difficulté à maitriser les outils technologiques, et notamment Internet) n'est pas nouveau. Il y a près de 10 ans, un collectif de chercheurs en sciences sociales avaient déjà publié un ouvrage au titre sans ambiguïté « Pour en finir avec la fracture numérique[3] ». La thèse, on s'en doute, visant à analyser les raisons économiques, culturelles et sociales de l'exclusion du numérique. Dix années après, et comme le souligne le Défenseur des droits, les choses ne se sont pas améliorées, voire, et c'est une quasi-certitude, elles ont empiré alors que le numérique, quant à lui, a continué à gagner du terrain dans tous les domaines de nos vies.

Enfer numérique

Une enquête de l'INSEE parue en octobre dernier4 revient en détail sur ce phénomène qui ne touche pas seulement les personnes âgées, loin de là. Dans le détail, 35 % des usagers d'Internet au cours des 3 derniers mois manquent de toute compétence dans au moins un des quatre domaines d'activités sur Internet ou sur logiciels ; en ajoutant les non-usagers d'Internet, 48 % de la population possèdent des capacités numériques faibles ou nulles. Et comme en écho à ce phénomène inquiétant à l'heure où la quasi-totalité des démarches de la vie quotidienne peuvent/doivent se faire en utilisant un clavier et une souris, la Mission Société Numérique[5] soulignait déjà, en 2017, que 13 millions de Français sont éloignés du numérique du fait de ces « fractures d'usages » que sont notamment le niveau d'étude, l'âge ou encore les lieux où l'on habite.

Plus récemment encore, le think tank « Culture numérique[6] », dans un rapport au titre choc « Les angles morts de l'inclusion numérique », ne s'est pas seulement contenté de rappeler, à juste titre, que « la Start-Up Nation n'est pas encore le royaume du numérique », il s'est aussi appliqué à imaginer des pistes concrètes pour faire reculer l'illectronisme rappelant que cette question n'est pas « tant technologique que culturelle. ». Qu'il s'agisse d'augmenter les budgets publics consacrés à fédérer et à simplifier les initiatives en faveur de l'inclusion numérique, d'encourager le mécénat de compétences pour financer les actions de formation auprès des publics exclus ou encore de définir la raison d'être de l'entreprise dans la société numérique... les propositions sont multiples et à l'adresse du monde des entreprises comme de la sphère publique.

Faire reculer l'illectronisme

Alors que les Français sont de plus en plus nombreux à aller sur Internet via leurs smartphones, loin devant l'usage d'un ordinateur (20 points d'écart) si l'on en croit la dernière édition Le baromètre du numérique7, cette exclusion numérique, ne peut plus être imputée au seul déficit d'équipements. Elle s'est aujourd'hui déplacée vers des problématiques d'usage. En clair, les fonctionnalités de base de ce qui fait aujourd'hui le « b-a-ba » de la culture numérique tel que remplir un formulaire en ligne, se créer un compte personnel, attendre un sms de confirmation... n'est pas correctement maitrisé.

Cette insuffisance de culture numérique n'est malheureusement pas l'apanage de populations exclues. Sans doute serait-on surpris de constater que même dans les entreprises, un grand nombre de salariés ne sont pas à l'aise avec l'avalanche de nouveaux outils numériques qui accompagnent les transformations des organisations : décompresser un fichier Dropbox, générer un fichier pdf, se connecter à une conférence téléphonique en ligne..., là aussi ces tâches en apparence anodines requièrent que l'on comprenne ces outils sans les subir au risque d'être atteint d'« anxiété informatique », sentiment d'être dépassé et qui se nourrit du rythme qu'impose le renouvellement rapide des outils numériques.

Cause nationale

L'heure est à la mobilisation et aux propositions concrètes pour faire reculer ce phénomène inquiétant de non-maitrise du numérique dans notre société qui, elle, se digitalise de plus en plus. Sur le terrain, de nombreuses associations et entreprises sociales et solidaires structurent des offres spécifiques pour tenter d'endiguer ce fléau. Dans ce foisonnement, citons notamment l'Ecole Simplon8 qui, dans ses 80 Fabriques implantées en France, agit auprès de divers publics en proposant des formations au service d'une transformation digitale inclusive.

Une chose est sûre, et si rien n'était fait, notre société risquerait de se fracturer encore plus qu'elle ne l'est déjà. Les technologies dont nous sommes les créateurs remettent en cause le fragile équilibre social, économique et donc politique que nous avons su édifier depuis plusieurs siècles. Il faut apprendre à les dompter pour que nous en restions les maîtres. Il en va de la définition du monde dans lequel nous voulons vivre.

___

NOTES

1 https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/institution/organisation/defenseur

2 https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2019/01/dematerialisation-et-inegalites-dacces-aux-services-publics

3 https://www.fypeditions.com/pour-en-finir-avec-la-fracture-numerique/

4 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4238593?sommaire=4238635

5 https://societenumerique.gouv.fr/13-millions-de-francais-en-difficulte-avec-le-numerique/

6 http://www.culturenumerique.eu/?rapport=saison-5-les-angles-morts-de-linclusion-numerique

7 https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/numerique/le-barometre-du-numerique.html

8 https://simplon.co/

