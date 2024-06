Déni de dette

Cela nous pendait au nez depuis trop longtemps. Cette fois, Bruno Le Maire n'a pas pu empêcher la dégradation de la note financière de la France. Les arguments du ministre de l'Économie ont laissé de marbre l'agence Standard & Poor's, qui a adressé un carton jaune à l'exécutif à la veille du scrutin européen. Un revers majeur pour le chef de l'État et un camouflet pour le patron de Bercy en place depuis sept ans ! Une flèche en plein cœur pour un pouvoir qui était encore en mesure de s'enorgueillir d'une compétence économique.

Disons-le tout net, le pays n'est pas en faillite. La France reste parmi les pays les mieux notés de la planète et Bercy ne rencontrera aucune difficulté, demain, pour trouver des créanciers. Mais la pente est mauvaise et le déni des politiques - Emmanuel Macron en tête - sur les déficits est mortifère. Nous nous rapprochons davantage des nations les plus endettées, comme l'Italie et la Grèce (qui font de réels efforts), que des plus vertueuses. Ce n'est hélas pas nouveau. La France n'a plus voté un budget en équilibre depuis un demi-siècle ! Et la perspective de ramener nos déficits sous les 3 % du PIB s'éloigne à l'évidence.

Face à cette dangereuse trajectoire, S&P a voulu sanctionner l'exécutif. Un rappel à l'ordre peut-être salutaire dans un pays où tous les politiques semblent avoir perdu la boussole. De quoi attiser les critiques des oppositions promptes à dénoncer les errements du gouvernement dans la gestion des finances. Des oppositions qui, par le passé - pour parler des socialistes et des républicains -, ont contribué au creusement de cette dette abyssale. Sans compter le RN, champion de la contradiction, capable d'alerter sur la dette et, en même temps, de proposer l'un des programmes les plus dépensiers. Comprenne qui pourra...

« J'ai sauvé l'économie française », leur répond Bruno Le Maire, rappelant le soutien apporté aux entreprises et aux particuliers pendant la période du Covid. Le problème, c'est que le virus des largesses et du laisser-aller financier ne date pas de 2019 et n'est pas près de trouver un vaccin ! Une dette de 3 000 milliards d'euros, 5,5 % de déficit en 2023, il y a matière à interpeller le « Mozart de la finance » alias Emmanuel Macron.

« C'est pas Versailles, ici... » Ce slogan trouve un écho savoureux dans cette actualité économique morose qui rappelle à chacun, et notamment au président, le devoir de la rigueur. Il faut que nos gouvernants, plus habiles à manier le verbe que les chiffres, méditent cette phrase de Shakespeare : « Les mots ne paient pas les dettes. » Bruno Le Maire pourrait écrire le roman de la dette... mais, comme disait Benjamin Franklin, « les créanciers ont meilleure mémoire que les débiteurs ». La popularité et les succès électoraux font rarement bon ménage avec le souci de la maîtrise des dépenses. Qui aujourd'hui pourrait, comme Raymond Barre jadis, clamer « Je préfère être impopulaire qu'irresponsable » ?

