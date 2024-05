Dette, déficit... les Français sont toujours dans le flou en matière d'économie, à dix jours des européennes (sondage)

À quelques jours des élections européennes, les Français disposent-ils des clés pour comprendre les enjeux économiques du pays ? Un sondage OpinionWay pour le Cercle Jean-Baptiste Say, publié jeudi, révèle une certaine méconnaissance des principaux indicateurs économiques de la part des personnes interrogées. Une réalité qui arrive surtout alors que l'agence Standard & Poor's risque de mettre les finances de l'Etat au pied du mur, avec une probable dégradation de la note de la France ce vendredi 31 mai. Une première depuis douze ans.

Cette étude, réalisée du 8 au 9 mai 2024 sur un échantillon de 1.097 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, montre que deux tiers « n'ont aucune idée » du déficit annuel des comptes publics par rapport au PIB. Alors que celui-ci s'est établi à 5,5% en 2023, 17% des sondés l'évaluent à 6% ou plus, selon cette association qui défend « la prospérité comme la condition de l'élévation de l'individu. »

Pour le reste, 12% des Français estiment spontanément le déficit à 5% du PIB, 2% des sondés à 4% du PIB, 1% à 3% du PIB et 2% à 2% ou moins du PIB. Avec des propositions de réponses, à peine plus d'un tiers n'ont toujours aucune idée.

Deux Français sur trois n'ont aucune idée de la dette

De même, deux tiers des Français n'ont aucune idée de la dette publique, qui s'est établie à 110,6% du PIB fin 2023. Spontanément, 64% ne savent pas l'évaluer et seuls 8% des personnes interrogées répondent 110% ou plus. Sur proposition de réponses, la moitié n'a toujours pas d'idée et un quart (26%) la sous-estiment nettement (entre 50 et 90%).

Les personnes interrogées surestiment par ailleurs très fortement le nombre moyen d'heures travaillées en une année par habitant. En France, les sondés l'apprécient à 1300 heures en France, contre 630 heures travaillées en moyenne dans la réalité, et à 922 heures, au lieu de 744 en moyenne, dans l'Union européenne.

Interrogés sur la part de Français qui paient des impôts sur leurs revenus, 38% des sondés ne savent pas répondre. Ceux qui se prononcent sont, en moyenne, proches de la réalité (43%, contre 44% selon les chiffres de la Direction générale des Finances publiques). Mais seul un peu plus d'un quart des Français voient juste, entre 25 et 49%.

Lire aussiLes Français s'affichent comme les Européens les plus pessimistes à propos de l'UE

La part de l'impôt des hauts revenus sous-estimée

Les Français sont loin de se représenter la part de l'impôt sur le revenu supportée par les 10% des plus hauts revenus. Plus de la moitié est incapable de répondre, et ceux qui se prononcent l'estiment en moyenne à 37%, alors que les 10% les plus riches paient en réalité les trois quarts (75%) de l'impôt sur le revenu en France, selon la DGFiP.

Pour autant, les Français expriment une forte demande de mieux comprendre l'économie. Une large majorité estiment que les dirigeants politiques devraient les y aider (93%), que les Français devraient acquérir les connaissances de base pendant leurs études (91%), et aimeraient que les médias traitent plus souvent d'économie (91%).

Au moment de voter, les Français ne manquent toutefois pas d'idées sur les enjeux économiques. Près de trois Français sur dix (28%) considèrent que l'endettement de la France n'est pas un problème. Cette opinion a surtout la cote chez les jeunes : 45% des étudiants la partagent, contre seulement 16% des retraités.

Créer plus de richesse en travaillant moins

Pour réduire les déficits, 61% des sondés veulent baisser les dépenses publiques, 30% veulent augmenter les impôts et taxes sur les entreprises, 6% sur les ménages. Les Français ciblent les économies à faire en priorité sur les départements et régions (40%), la culture (33%), les municipalités (26%), l'environnement (24%) et la défense (23%).

S'il y a un fort consensus sur la nécessité d'augmenter le taux d'actifs pour augmenter les richesses (82%), près de six Français sur dix jugent possible de créer plus de richesse en travaillant moins. Les plus jeunes en sont les plus convaincus : ils sont 77% à partager cette position parmi les étudiants, contre 39% parmi les retraités.

Seul un Français sur deux a confiance en l'Éducation nationale dans sa capacité à former les jeunes générations aux sujets économiques de façon simple et factuelle. À peine la moitié (46%) estiment que les journalistes maîtrisent bien les sujets économiques. Ces doutes sont aussi renforcés concernant les dirigeants politiques (39%).

(Avec AFP)