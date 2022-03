Aurélie Jean est l’invitée de Sophie Iborra dans « Les Héritières » -EP 5, le podcast Women For Future by La Tribune.

Les femmes représentent 25 % des effectifs d'ingénieurs et cadres de l'industrie, 19 % de la construction et des travaux publics, et 30 % des salariés du numérique ; elles ne sont que 22% à concevoir des algorithmes et ce constat n'est guère plus reluisant quand on parle d'entreprenariat, seulement 11% des startups sont fondées par des femmes.

Aujourd'hui, la faible représentation des femmes dans les professions STEM est un gigantesque manque à gagner en matière de croissance économique, d'innovation, de diversité́ de contenu, de créativité́ et d'attractivité. Dans un monde en pleine transformation ou la plupart des métiers et des usages s'inventent tous les jours, il semble capital de donner l'opportunité aux femmes de participer pleinement à ces transformations et leur permettre ainsi de faire face aux nombreux défis du futur.

Episode 5 - Aurèlie Jean

Pour ce nouvel épisode des Héritières, nous recevons une surdouée à qui tout réussit. Véritable rôle modèle pour toute une nouvelle génération, femme de science, chercheure, entrepreneure et femme de com, elle défend les bienfaits des algorithmes qui peuvent sauver des vies ! Mais attention n'enfermez pas cette « franco américaine » dans une case, elle est capable de tout, et surtout du meilleur à partir du moment ou ce qu'elle fait est en phase avec ses valeurs.

Aurèlie Jean est la nouvelle invitée du podcast Les Héritières EP 5.

Bonne écoute !