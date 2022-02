Olivia Grégoire est l’invitée de Sophie Iborra dans « Les Héritières » -EP 4, le podcast Women For Future by La Tribune.

Le Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes vient de publier son rapport, notamment sur la place et le rôle des femmes dans les communes et intercommunalités et le moins qu'on puisse dire c'est que la route est encore longue... 1 maire sur 5 est une femme, à peine 29% des communes sont concernées par les règles de parité. Les délégations y demeurent « stéréotypées », les élues sont souvent en charge de la petite enfance ou de l'égalité rarement du développement économique ou du numérique. Les partis politiques, souvent passage obligé pour accéder aux postes d'élus, peinent encore à mener des actions concrètes dans leurs organisations internes pour promouvoir les parcours des femmes.

Souvent la cible de petites phrases sexistes sur les bancs de l'assemblée ou dans les conseils municipaux, certaines femmes hésitent encore à entrer dans un monde qu'elles considèrent extrêmement violent. Malgré tout, elles sont de plus en plus nombreuses à s'engager et à vouloir compter dans le paysage politique. C'est ainsi que nous avons vu émerger de nouvelles personnalités un peu partout sur les territoires jusqu'au sommet de l'Etat, personnalités qui ouvrent la voie aux plus jeunes générations malgré une certaine défiance envers nos dirigeants et dirigeantes politiques. À suivre.

Episode 4 - Olivia Grégoire.

Pour ce nouvel épisode des Héritières, nous recevons une jeune maman que l'on dit bosseuse et boxeuse , femmes sensible et dirigeante à la poigne de fer et au caractère bien trempé. Cette experte en stratégie d'entreprise, Députée puis Secrétaire d'État en charge de l'économie Sociale, Solidaire et Responsable est pour beaucoup un véritable ovni politique. Dans son essai, Et après ? Pour un capitalisme citoyen, paru aux éditions Le Cherche-Midi, elle interroge sur l'avenir des entreprises , actrices, selon elle, d'une révolution économique, écologique et solidaire indispensable.

Olivia Grégoire est la nouvelle invitée du podcast Les Héritières EP 4.

Bonne écoute !