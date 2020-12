Transition agricole  : cinq tendances à suivre de près en 2021

Tandis que 2020 touche à sa fin, impossible de ne pas dresser le constat de mutations profondes d'un grand nombre de nos secteurs traditionnels. Parmi eux, la filière agricole, incarnation s'il en est de notre rapport à l'environnement, à la consommation, ou encore à notre santé, est bien-sûr loin de déroger à la règle. Zoom sur les cinq grandes tendances qui devraient rythmer 2021.

1 - Le zéro déchet

Le désormais célèbre concept du « vrac » s'impose aujourd'hui à la plupart des produits de consommation (liquides, cosmétiques, céréales, légumes...) comme à la plupart des lieux d'achat (de l'épicerie de quartier à l'enseigne de grande distribution, en passant par les magasins spécialisés). Et pour cause ! En mai dernier, la réduction des emballages était la résolution numéro 1 des foyers français*, tandis que dans le même temps, les 150 volontaires de la Convention pour le Climat proposaient des mesures contraignant les distributeurs à cet effort... Côté producteurs et...