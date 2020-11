2020, la fin du monde dit "moderne"

Le 28 mars 1930, Hindenburg, le président de la république de Weimar, nomma Heinrich Brüning chancelier. Ce dernier - en pleine «Grande Dépression» - réduisit les dépenses publiques de près de 15 points de PIB, baissa le salaire des fonctionnaires, augmenta les impôts principalement sur les classes défavorisées qui furent les plus touchées, sabra généreusement dans la couverture et dans la protection sociales, limita drastiquement l'accès à l'assurance-chômage.

À l'orée de 1933, les ravages furent d'autant plus dévastateurs que la dépense publique n'atteignait d'ores et déjà que 30% du PIB allemand en 1928. Insécurité et précarité économiques de la classe moyenne, à un moment géopolitique charnière, furent dès lors le pain quotidien d'une population qui subit une exclusion et une marginalisation progressives alors qu'elle était désespérément en besoin de protection.

Quand l'État allemand abandonna ses concitoyens

Le refus borné des politiques en place d'adopter une politique d'expansion et de reflation fut donc le déclencheur d'une redistribution politique intérieure où les plus défavorisés se tournèrent vers le communisme, tandis que ceux qui avaient le plus à perdre des augmentations d'impôts et des réductions des dépenses publiques se convertirent au nazisme.

Confrontée à leurs partis traditionnels n'ayant que l'austérité comme doctrine et que l'ordolibéralisme comme horizon, la classe moyenne allemande accueillit à cœur joie le démantèlement de la République de Weimar et la strangulation de leur démocratie par un parti nazi s'étant engagé à la remettre au travail sans regarder à la dépense.

Voilà comment périt le premier régime démocratique allemand, sous le poids d'une rigueur indifférenciée qui aura eu des conséquences politiques que nul n'avait prévu ni planifié, et ce en dépit d'une vie associative, culturelle et politique pourtant bouillonnantes à l'époque. L'État allemand abandonna ses concitoyens, resta hiératique face à la souffrance humaine, aveugle face aux inégalités choquantes, en une période où son intervention - critique - aurait pu tirer des millions de la misère.

Un vieux monde se meurt, un nouveau apparaît

L'austérité et les crises financières ont donc des effets pervers indéniables sur l'activité économique dans un environnement - toujours actuel en 2020 - où banques, entreprises, consommation, dépenses publiques, couverture sociale sont interconnectés et où leur mauvaise combinaison se traduit en chocs économiques et en catastrophes politiques. La crise intense que nous traversons actuellement aura donc des répercussions incalculables sur les générations à venir.

À plus court terme, elle rebattra les cartes structurelles de bien des nations occidentales qui verront un bouleversement de leurs structures politiques. Nous avons beaucoup à apprendre de la liquéfaction de Weimar, elle-même née sous l'impulsion du grand Max Weber.

Prenons donc conscience, aujourd'hui, que nous avons bel et bien quitté sa vision moderniste - à Weber - et que, dans ce nouveau monde post wébérien qui est désormais le nôtre, fera émerger des femmes et des hommes dits « providentiels », charismatiques, autoritaires et hyperpolitisés.

(*) Michel Santi est macro économiste, spécialiste des marchés financiers et des banques centrales. Il est fondateur et directeur général d'Art Trading & Finance.

Il vient de publier «Fauteuil 37» préfacé par Edgar Morin

