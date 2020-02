Affaire Griveaux : peut-on encore protéger la vie privée à l’heure d’Internet ?

Le retrait de la candidature de Benjamin Griveaux à la mairie de Paris à la suite de la publication d'une vidéo privée par l'artiste russe Piotr Pavlenski met en lumière la porosité des murailles de la vie privée à l'ère d'Internet.

De nombreuses personnalités politiques pointent du doigt les effets pervers des réseaux sociaux, et réclament la fin de l'anonymat. Envoyer un message numérique à un interlocuteur privé revient-il à le divulguer à tous ? Quelles conséquences éthiques et sociétales ? À l'heure d'Internet, peut-on encore protéger sa vie privée ? On en débat dans 28 Minutes.