Alimentation : jusqu’où aller pour éviter la souffrance animale ?

La loi alimentation doit être votée ce mardi 19 mai en première lecture à l'Assemblée nationale et le bien-être animal est au cœur des discussions. Les deux promesses de campagne d'Emmanuel Macron - l'installation obligatoire de caméras de vidéo-surveillance dans les abattoirs et la fin de l'élevage en batteries pour produire les œufs - n'apparaissent pas dans le texte. Contrairement à cet apparent recul de l'exécutif, l'opinion publique se mobilise de plus en plus mais des questions restent récurrentes : paierons-nous plus cher ? Devrons-nous changer nos habitudes alimentaires ? Jusqu'où aller pour éviter la souffrance animale ?

Nous en discutons avec Brigitte Gothière, cofondatrice et porte-parole de l'association L214, Louis Schweitzer, président de la Fondation Droit Animal, Ethique et Sciences et Etienne Gangneron, vice-président de la FNSEA.