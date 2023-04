Appel à développer des services de confiance pour une vie numérique sereine au quotidien

Les enquêtes sur la confiance numérique révèlent un paradoxe : alors que les usages numériques se multiplient, la moitié des Français n'a pas confiance dans les services en ligne qu'ils utilisent pourtant quotidiennement[1]. Face à ce constat, et conscients de l'importance des enjeux de la confiance pour assurer le développement de la société numérique, Docaposte, l'ANSSI, la Fondation Inria et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) s'engagent collectivement au profit d'un renforcement de la confiance dans le numérique du quotidien.

Au travers de cette approche résolument positive, nous souhaitons - sans nier les menaces - porter la focale sur la construction de la confiance et les bénéfices concrets du numérique dans le quotidien des utilisateurs, partout dans les territoires.

Fruit d'une réflexion collective, nous lançons aujourd'hui l'initiative #Confiancenumériqueduquotidien. Notre ambition est grande, et nous appelons tous les autres acteurs et organisations qui œuvrent en faveur de l'intérêt général, toutes les entreprises françaises inscrites dans le quotidien des citoyens, à nous rejoindre pour dessiner les contours d'une société numérique sereine où règne la confiance grâce à des services numériques éthiques et responsables.

Crédibilité, bienveillance, engagement

La confiance que les utilisateurs accordent à des services ou produits numériques détermine le niveau de sérénité avec lequel ils peuvent accomplir toutes les actions nécessaires de la vie courante. Au-delà de ces tâches quotidiennes, ce lien à la fois puissant et faillible les encourage à tirer pleinement parti des opportunités offertes par le numérique, véritable créateur de valeur, pour développer leur vie personnelle ou professionnelle.



Pour nous, la confiance numérique repose sur trois principes fondateurs : la crédibilité, qui suppose l'honnêteté et la compétence du fournisseur de services ou du fabricant de produits numériques, c'est-à-dire sa capacité à réaliser sa mission ; la bienveillance et l'éthique, c'est-à-dire le fait que ce fournisseur soit bien intentionné et déterminé à répondre aux besoins et à l'intérêt des utilisateurs en transparence ; la volonté d'agir pour tous et de donner corps à nos convictions et à nos valeurs.

Si, par notre action, nous parvenons à renforcer ces trois principes et à convaincre les citoyens de tout âge de vivre leur vie et d'entreprendre des projets dans le monde numérique avec la même tranquillité d'esprit que lorsqu'ils le font dans le monde physique, alors nous aurons atteint notre principal objectif.

Créer de la confiance grâce au numérique

Cette ambition repose sur des convictions fortes. La première est que, en plus de la promotion d'une meilleure sécurité, les services de confiance numérique du quotidien accélèrent la démocratisation du numérique, au bénéfice de tous. Et ce, en levant les verrous psychologiques, technologiques ou réglementaires liés à l'adoption de certains usages.

Il ne s'agit pas seulement de créer de la confiance dans le numérique, mais également d'établir la confiance dans un certain nombre de relations sociales grâce au numérique. Par exemple, des services basés sur les technologies améliorant la confidentialité pourraient aider à lutter contre la méfiance du grand public concernant l'utilisation des données sensibles. Ils permettraient sûrement d'accélérer la dématérialisation des services publics ou l'adoption de cas d'usages dans le domaine de la santé connectée comme le dossier médical partagé.

Un écosystème de la confiance numérique du quotidien

Notre deuxième conviction est que la construction de la confiance numérique passe par le développement d'un écosystème d'acteurs de confiance. A nos côtés, d'autres acteurs peuvent explorer de nouvelles approches et technologies prometteuses, contribuer aux efforts de réglementation et de normalisation, ou encore, mener des actions de sensibilisation et accompagner les usages des services de confiance dans des lieux de proximité et d'inclusion où la relation humaine et les services numériques s'entrecroisent : bureaux de poste, maisons France services, médiathèques, espaces de formation, lieux de vie...

Les citoyens seront partie prenante de cette démarche et nous les associerons dans les prochaines semaines au travers d'ateliers, d'entretiens qualitatifs, d'observations in situ, au plus près des territoires... pour recueillir leurs expériences autour des services numériques du quotidien. En effet, nous pensons que la confiance numérique ne doit pas être un sujet réservé aux experts ou aux décideurs politiques. C'est un enjeu citoyen, auquel chacun doit pouvoir s'intéresser et contribuer pour être acteur de son destin numérique. Nous voulons montrer que des alternatives existent, et nous considérons que notre responsabilité est d'accompagner et d'innover pour améliorer la vie des Françaises et des Français.

Alors, rejoignez-nous dans cette aventure !

Signataires

Nathalie Collin - Directrice générale adjointe du Groupe La Poste en charge de la Branche Grand public et Numérique

Olivier Sichel - Directeur général délégué de la Caisse des dépôts, Directeur de la Banque des Territoires

Bruno Sportisse - Président-directeur général d'Inria et Président de la Fondation Inria

Vincent Strubel - Directeur général de l'ANSSI

Olivier Vallet - Président-directeur général de Docaposte

[1] Baromètre de la Confiance des Français dans le numérique - Acsel 2023.