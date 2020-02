Après le Brexit, harmoniser le droit du numérique européen...

(Crédits : Yves Herman)

OPINION. En quittant l'Europe, la Grande-Bretagne a emporté avec elle sa « common law », ce système juridique issu du droit anglais non écrit et qui, de fait, a concurrencé jusqu'à présent le droit civiliste ayant cours sur notre continent. Le Brexit éclaire donc l'horizon et offre aux États membres l'opportunité de faire converger leurs propres règles, en adoptant des instruments juridiques bâtis sur un socle commun. Par Olivier Campenon, vice-président de la Chambre de commerce franco-britannique (*).