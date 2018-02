Bitcoin : "money or not money ? "

Du sommet de ses fragiles hauts et bas, le bitcoin domine l'affiche depuis plusieurs mois. Mais, nous prévient-on, le bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque, et les monnaies virtuelles ne sont pas des créances. Que signifie cette affirmation ? Pour le savoir, il faut d'abord comprendre pourquoi une monnaie est une créance.

Les premières créances, des histoires d'orfèvres

Durant la première moitié du XVIIe siècle, les orfèvres font partie des rares métiers à même de tenir tête à l'aigrefin. Ils sont en effet dotés, pour leur activité, de coffres forts. Les riches négociants, particulièrement vulnérables, ont donc tôt fait de les solliciter pour y abriter leurs métaux précieux. L'affaire n'est évidemment pas gratuite : elle se fait contre une reconnaissance de dettes nominative et, bien entendu, une juste rémunération pour le service rendu. Sur présentation de ce papier, tout ou partie des métaux précieux déposés pouvait être retiré.

Les choses évoluant, les reconnaissances de dette deviennent anonymes et mentionnent seulement le montant d'or exigible en contrepartie. Les reconnaissances de dette étant bien plus faciles à manipuler que l'or, elles sont rapidement préférées pour les échanges de biens ou services. Ces billets, échangeables contre le poids d'or mentionné, constituent des créances.

Les orfèvres disposent en permanence dans leur coffre de réserves d'or qui dort. Les commerces quant à eux cherchent des fonds pour le développement de leurs activités et les deux parties trouvent rapidement un terrain d'entente sur la base de billets-reconnaissances de dettes identiques à ceux des déposants. Ces reconnaissances de dettes ont une vie éphémère : elles sont détruites dès libération de la dette.

Mise en place du mécanisme de création monétaire

Les orfèvres ne tardent pas à constater que l'or entre et sort mais que le niveau des stocks ne descend pas en dessous d'un certain seuil. Statistiquement, tous les emprunteurs ne présentent pas leur reconnaissance de dette au même moment. D'où l'idée de proposer plus de reconnaissances de dette qu'il n'y a d'or. Le total des montants inscrits sur les billets-reconnaissances de dette émis est supérieur au poids d'or chargé de le garantir. Le risque existe de se trouver démuni face à un afflux de demandes de remboursement, mais il est visiblement mesuré, puisque le système se développe. Cela dit, le modèle mis en place pour renflouer l'après-Louis XIV par John Law a tout de même montré en 1720 qu'une demande simultanée de tous les utilisateurs ne relève pas que de la théorie !

Le mécanisme de création monétaire est né. Quand un commerçant emprunte, il perçoit ses billets imprimés par l'orfèvre. La somme est reportée dans les registres. Des billets-reconnaissances de dette sont émis, et le niveau d'or dans les coffres ne change pas. Le commerçant utilise ces billets-reconnaissances de dette pour payer ses fournisseurs, qui les utiliseront à leur tour pour rémunérer des collaborateurs, qui pourront eux-mêmes les employer pour acheter du pain et ainsi de suite. La monnaie circule, et tous ces échanges ont pour point d'origine une simple écriture dans un registre...

L'histoire n'est pas finie : quand le commerçant rembourse sa dette, l'orfèvre détruit la reconnaissance de dette. Création monétaire et destruction monétaire se suivent avec un bilan non nul : l'activité du commerçant augmente et l'orfèvre touche des intérêts. Les trois attributs qui définissent la monnaie depuis Aristote sont là : elle est acceptée, divisible et durable. Acceptée, car la monnaie est garantie par la confiance que l'on a dans la réserve d'or. Divisible, car elle permet d'échanger des heures de travail contre du pain, puisque tous sont mesurés en unité de compte commune. Durable, car la monnaie a une certaine stabilité qui lui est donnée par sa référence à l'or. La quantité de monnaie nécessaire à l'acquisition de pain est la même - à l'inflation près - qu'on acquière cette denrée à un moment donné ou un an après.

Monnaie d'État, banque centrale et banques commerciales

Ce mécanisme est aujourd'hui utilisé par les états. Toutefois si dans un premier temps la monnaie s'appuyait effectivement sur une contrepartie en métal précieux, le glissement vers une valeur décrétée arbitrairement par l'État est désormais d'usage. La monnaie émise est dite fiduciaire, car elle demande de faire confiance à l'État. C'est lui qui décrète arbitrairement sa valeur. L'euro, par exemple, est l'équivalent de l'or pour les orfèvres. Leur rôle est aujourd'hui tenu par la Banque centrale européenne, qui émet les billets et pièces en circulation. L'État, de son côté, édicte deux règles : refuser la monnaie nationale en règlement d'une dette est illégal ainsi que s'acquitter de l'impôt avec une autre monnaie. Avec de telles règles, l'acceptation est plus facile...

Classiquement, dans un état la banque centrale émet la monnaie nationale et applique la politique monétaire du gouvernement. De leur côté, les banques commerciales distribuent la monnaie de la banque centrale et gèrent des services comme les prêts avec de la monnaie scripturale, c'est-à-dire dont les mouvements sont enregistrés dans les comptes. Un virement de cent euros ne signifie pas que cent euros en billets sont dans une boîte, c'est uniquement une écriture. Une autre écriture débitera le compte suite à un règlement par carte.

Globalement, la masse monétaire est créée à 95% par les banques commerciales et 5% par les banques centrales. La banque commerciale est légalement tenue de disposer d'une réserve de 1% de ses encours en monnaie d'État auprès de la banque centrale. Notons que la masse monétaire créée par l'obtention du crédit et détruite lors du remboursement couvre le principal, mais pas les intérêts. Ceux-ci devront être financés par ailleurs, typiquement par de nouveaux prêts.

Et les monnaies virtuelles ?

Si la monnaie scripturale vous permet à tout moment d'exiger de votre banque la contrepartie des écritures en monnaie nationale physique, rien de tel n'est proposé avec la monnaie virtuelle. La monnaie virtuelle ne conserve que les écritures. Par construction, seul persiste dans le processus l'aspect scriptural de la monnaie - toute transaction est inscrite de manière indélébile - mais sa totale indépendance vis-à-vis des autres monnaies l'empêche de s'appuyer sur une valeur ou monnaie quelconque. On dit également qu'il n'y a pas de valeur intrinsèque. L'expression « monnaie virtuelle » frise donc l'oxymore.

En effet, sans valeur intrinsèque aucune des 1.300 monnaies virtuelles ne répond à la définition aristotélicienne de la monnaie. Les monnaies virtuelles sont certes de mieux en mieux acceptées, et l'on ne peut nier qu'elles sont divisibles : elles permettent de mesurer la valeur des biens et de faire des comparaisons. Mais elles ne sont pas durables. En effet, la monnaie permet de différer un achat pour « plus tard », au meilleur moment. Encore faut-il que « plus tard » le pouvoir d'achat de cette monnaie soit du même ordre. Or, la définition de la monnaie virtuelle précise qu'elle ne s'appuie sur aucun élément qui assurerait sa stabilité. Cela étant posé, renier Aristote et dire que « le bitcoin est une monnaie » simplifie beaucoup les discussions...

Où pourrait se situer la valeur intrinsèque du volatil bitcoin s'il en avait une ? Pour ma part je vois deux pistes : les transferts de fonds rapides et les « ICO » (initial coin offering), qui consistent à proposer de participer au financement d'un projet non pas en entrant dans le capital ou en prêtant des fonds, mais en pré-achetant des services que le projet proposera. Ethereum pas exemple proposait des ether, Uber aurait pu proposer des courses, Air France des Miles. Les participations, très intéressantes dans la phase initiale, peuvent être échangées par la suite sur les marchés ; ces produits financiers sont connus sous le nom de token.

Une valeur tributaire de l'émotivité

En définitive, le cours du bitcoin est totalement mené par l'offre et la demande. Un achat est effectué en pariant sur le fait que « quelqu'un » sera prêt à racheter à un prix supérieur. S'agirait-il d'une sorte d'action ? Pas tout à fait. Une action est un acte de propriété avec droit de vote qui définit une valeur dont ne dispose pas la monnaie virtuelle. D'un type d'obligation ? Non plus, car une obligation est un prêt.

Au final, une monnaie virtuelle est sans référence. Il n'y a pas de valeur « raisonnablement » haute ou basse. Les fluctuations épousent l'humeur du moment, les émotions depuis l'engouement jusqu'au dépit en mouvements inattendus, voire surprenants. Son cours est imprédictible. Ce n'est pas parce qu'il est haut qu'il ne montera pas encore plus haut. Mais il peut aussi bien chuter.

Affirmer qu'il s'agit d'une bulle est bien confortable, mais avec huit mille dollars mi-novembre, on pouvait pronostiquer un éclatement. Las, il s'est alors produit un nouvel envol, et le doublement du cours en quinze jours. Imprévisible, le bitcoin est un produit parfait pour les amateurs d'émotion forte et de jeu. Tout ça parce qu'une monnaie virtuelle n'est pas une créance...

Par Jacques Baudron, Chargé de cours technologies virtuelles licence MRT, Université Paris Sud - Université Paris-Saclay

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation