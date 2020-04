Chine-Covid-19 : nous n’oublierons pas

C'est l'engagement envers la Chine de ce qu'il est convenu d'appeler la

communauté mondiale qui lui permit, au fil des décennies, de réussir ses

réformes. La normalisation des relations entre les Etats-Unis et la Chine,

inaugurée en 1979 par le Président Carter, fut en effet le point de départ

d'une dynamique d'ouverture et d'initiatives réformatrices initiées dès lors

par Deng Xiaoping. La montée en puissance, ces 40 dernières années, de cette

nation a été entièrement redevable aux transferts de technologie, aux

échanges commerciaux, aux investissements massifs - et pas seulement

financiers mais également éducatifs - consentis par l'Ouest. Cet édifice,

cet enchevêtrement de relations et d'intérêts, fut construit année après

année, quasiment à la force des poignées des diplomates, des politiques, des

universitaires et des financiers.

Intégration au sein de l'OMC

Moins d'une décennie après la tragédie de la Place Tiananmen, le Président

Clinton prit néanmoins sur lui d'intégrer la Chine dans le club de

l'Organisation mondiale du commerce (OMC), voie royale qui l'autorisera une

quinzaine d'années plus tard à se hisser au rang de seconde économie

mondiale. Les dirigeants chinois successifs, emmenés par Deng, prirent les

décisions qui s'imposaient, non seulement pour tirer des centaines de

millions de leurs citoyens de la misère, mais également pour rendre à leur

pays la place de premier plan qu'il mérite au sein du concert des nations.

Les fondations étaient effectivement bien établies, car le préalable crucial

à toute intégration dans le système international est un ingrédient vital

qui s'appelle la confiance, en l'absence de laquelle la Chine n'aurait

jamais pu parcourir tout ce chemin.

Les lanceurs d'alerte châtiés

Aujourd'hui, cette confiance est brisée - ou à tout le moins très

sérieusement remise en question - par la pandémie du coronavirus. Et le

point de départ de ce virus importe peu, car c'est bien le secret voire les

mensonges des autorités chinoises qui ont compromis la santé (physique et

mentale), la sécurité, la stabilité économique et des citoyens chinois et du

monde entier. Soucieux uniquement de paraître toujours en contrôle, le

pouvoir chinois n'hésita pas en effet - dès le tout premier jour de l'année

2020 - à châtier les lanceurs d'alerte ayant eu à cœur de prévenir le monde

sur la dangerosité de ce virus, qui furent accusés de «répandre de fausses

rumeurs» et de «gravement perturber l'ordre public». La Chine aurait ainsi

pu s'éviter et nous éviter 95% des infections liées au coronavirus si elle

avait reconnu publiquement l'épidémie et réagi trois semaines plus tôt,

selon les conclusions d'une étude menée par l'Université de Southampton.

Lourd passif en matière de transparence

Mais pourquoi en être surpris ? Les dirigeants de ce pays n'ont-ils pas un

lourd passif en matière de transparence, n'ont-ils pas l'habitude de «tuer

le messager» ? Le SARS-CoV - qui a fait plus de 8.000 morts dans une

trentaine de pays - n'avait-il pas été tenu secret pendant plus d'un mois et

n'avait-il pas valu près de deux mois de prison aux médecins chinois qui

avaient alors tenté d'en informer le monde ? Rien ne sera - rien ne pourra -

plus être comme avant avec la Chine, lorsque cette pandémie aura été

domptée, car ce pays ne s'est pas montré à la hauteur de ses responsabilités

de puissance mondiale.

___________

(*) Michel Santi est macro économiste, spécialiste des marchés financiers et des banques centrales. Il est fondateur et directeur général d'Art Trading & Finance.

Il vient de publier «Fauteuil 37» préfacé par Edgar Morin

