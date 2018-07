Chômage : la France peut-elle renouer avec le plein-emploi ?

Le projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Grâce à cette nouvelle législation, la ministre du Travail Muriel Pénicaud souhaite faire baisser le taux de chômage à 7% en France. Alors que les ordonnances Travail ont donné plus de souplesse aux entreprises, ces réformes prévoient désormais une révision des règles de l'assurance chômage et des investissements dans la formation professionnelle et dans l'apprentissage. Face à une conjoncture économique qui se fragilise, la France peut-elle renouer avec le plein-emploi ? Celui-ci conduira-t-il à un appauvrissement des salariés ?

Nous en discutons avec Me Emmanuelle Barbara, avocate, spécialiste en droit du travail, Éric Heyer, économiste à l'OFCE et David Cayla, économiste, maître de conférences à l'Université d'Angers.