Comment l'Europe doit-elle répondre à l'Inflation Reduction Act de Biden ?

L'Inflation Reduction Act (IRA), adopté en août 2022 par le Congrès des États-Unis, a suscité l'inquiétude des Européens. Les subventions et crédits d'impôts que cette loi offre, les a fait craindre que cela conduise à une augmentation des investissements directs étrangers (IDE) dans les filières vertes aux États-Unis au détriment de l'Europe.

Ces craintes sont-elles justifiées ? Les subventions et les crédits d'impôt sont évidemment des facteurs attractifs, mais les clauses de contenu local de l'IRA compliquent la tâche des investisseurs. Une clause de contenu local ne peut jouer que dans le sens d'une hausse des coûts de production, sans quoi l'investisseur aurait eu recours à ces contenus locaux. En outre, les critères inclus dans l'IRA sont contraignants. Surtout les clauses de contenu local et les avantages fiscaux ne sont pas les seuls déterminants de l'IDE. En la matière, les atouts dont dispose l'UE sont non négligeables : c'est un marché de taille importante, avec des infrastructures logistiques de haute qualité, des règles de droit respectées et des subventions publiques en proportion du PIB qui dépassent largement celles offertes par les États-Unis.

En revanche, l'attractivité de l'UE pourrait être améliorée dans d'autres domaines. Une politique-clé est la diminution du prix de l'énergie en accélérant le déploiement des énergies renouvelables : les délais d'obtention des permis peuvent être raccourcis et les feed-in tariffs (prix garanti au-dessus du prix du marché à un producteur d'électricité pendant une période donnée) constituent pour les entreprises du secteur une formule attractive.

Les subventions publiques pourraient être augmentées, mais surtout, leur efficacité améliorée : en autorisant les subventions pendant dix ans dans les filières vertes sous une forme moins fragmentée qu'elles ne le sont actuellement ; en raccourcissant et en simplifiant les délais d'obtention ; en procédant à une évaluation continue de leur performance et en privilégiant non seulement les subventions à l'innovation, mais aussi celles accélérant le déploiement des technologies existantes.

La formation d'une main-d'œuvre ayant les compétences nécessaires au développement des filières vertes, tout comme un meilleur accès au crédit et à des sources privées de financement, favoriseraient également les IDE dans l'UE. Enfin, la négociation en cours d'accords commerciaux régionaux (avec l'Australie, le Chili, le Mercosur...) pourrait faciliter l'accès aux minerais critiques.

Quant à la solution protectionniste, clauses de contenu local ou réservation des marchés européens, par exemple les marchés publics, aux entreprises européennes, ce serait un pari sur le fait que cela va accroître leur compétitivité dans les filières vertes par le jeu des économies d'échelle et que cela va les inciter à davantage investir dans la R&D.

Ce choix aurait un coût budgétaire et impliquerait en outre une déstabilisation supplémentaire de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Or, la disparition potentielle de cette institution aurait un coût à long terme. Dans ces conditions, pour l'UE, et compte-tenu des positions très différentes en son sein entre pays du Nord et pays du Sud, la réponse proposée par la Commission le 1er février 2023 va dans la bonne direction : les subventions sont rendues plus accessibles, tout en restant dans le respect des engagements pris à l'OMC.