Depuis 2016 et l'arrivée de Valérie Pécresse, le financement de la Région Île-de-France à l'Institut Paris Région, qui fournit des études et des recherches indispensables à la prise de décision des collectivités franciliennes, a chuté de 6% par an.

Pour 2024, une nouvelle baisse est envisagée, plus importante que les années précédentes. Une baisse d'environ 10% du budget de l'institut, soit environ 3 millions d'euros. Du jamais vu depuis sa création en 1960. Il est temps que la casse de cet institut reconnu comme étant la plus grande agence d'urbanisme et la plus ancienne de France et d'Europe cesse !

Nous, élus franciliens, exhortons la Présidente de la Région Île-de-France de stopper la fin du démantèlement qui s'opère depuis plus de 7 ans et souhaitons qu'un dialogue social soit enfin initié avec tous les salariés et les représentants syndicaux de l'IPR.

En effet, hormis cette baisse drastique, il est question de faire déménager l'Institut au siège de la Région Île-de-France, à Saint-Ouen, en leur proposant une surface de travail réduite de moitié, tant pour leur espace de travail, leur médiathèque que pour leurs archives !

C'est la récompense pour tous les salariés de l'IPR, qui ont fourni un travail titanesque dans le cadre de l'élaboration et de la rédaction du Schéma directeur de la Région Île-de-France Environnemental : « Île-de-France Objectif 2040 ». SDRIF-E qui a pu être présenté à temps, lors du Conseil Régional de juillet dernier.

Cerise sur le gâteau. Les voilà de plus en plus en concurrence avec des cabinets de conseils et d'audits privés étrangers, dont Ernst & Young (EY), cabinet anglais, membre du Big Four, connu pour plusieurs controverses pour les conditions de travail de leurs salariés. C'est ce même cabinet qui a été mandaté par Valérie Pécresse pour faire un audit financier sur les finances de... l'Institut Paris Région ! La Région Île-de-France finance donc des cabinets d'audits financiers étrangers pour vérifier la comptabilité d'un institut qui contribue au bon développement des collectivités franciliennes. Avec Valérie Pécresse, c'est donc : « Contre vous, de toutes mes forces ».

Entre les paroles du « made in France » et les actes, il y a deux mondes. Celui de la Présidente de la Région Île-de-France qi tient à faire des économies sur le dos d'instituts français, historiques et uniques, tel que l'Institut Paris Région, crée en 1960 par Paul Delouvrier et reconnu par le monde académique et les acteurs de l'aménagement et qui, a contrario, verse des subventions à des cabinets d'audits étrangers.

Et le nôtre. Un monde où cette grande agence régionale d'urbanisme, d'environnement et d'aménagement serait remerciée pour tout le travail accompli cette année. Valorisée, en leur permettant d'avoir un soutien financier à la hauteur de leur investissement et rassurée, en permettant à tous ses salariées de continuer de travailler dans des conditions dignes et respectueuses du caractère exceptionnel de leurs missions.

(*) Hélène de Comarmond est actuellement Maire de Cachan et Conseillère régionale d'Île-de-France. En plus de 30 ans de vie professionnelle, elle a toujours travaillé pour le service public et l'intérêt général, notamment dans la mise en œuvre des politiques publiques du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Après différents postes dans les établissements publics agricoles et au ministère, elle intègre en 2012 le

cabinet de Stéphane le Foll. Le 11 décembre 2013, elle est nommée en Conseil des

Ministres Inspectrice générale de l'agriculture et nommée le 1er janvier 2023

administratrice d'Etat.

Historien et journaliste de formation, Jonathan Kienzlen est engagé au Parti

socialiste depuis 20 ans. Élu conseiller régional d'Île-de-France en 2015 il devient en

2022, président du Groupe socialiste, écologiste et radical. Membre de la Direction

nationale du PS, il est également Premier secrétaire fédéral du Val-de-Marne.

Il occupe professionnellement des fonctions dans le domaine des collectivités

territoriales, de la démocratie locale et de l'action sociale depuis une quinzaine

d'années.

Les élus cosignataires du groupe Socialiste, Écologistes et Radical (SER) :