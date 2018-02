Corée : après la trêve olympique, retour à la logique de guerre ?

Les Jeux olympiques de PyeongChang qui se sont achevés dimanche n'auront-ils été qu'une « parenthèse enchantée » dans le conflit qui oppose la Corée du Nord aux États-Unis ? Dès vendredi, le président américain Donald Trump annonçait des sanctions « sans précédent » contre Pyongyang, propos qualifiés ce lundi par le ministère des Affaires étrangères nord-coréen d' « acte de guerre ». Les relations diplomatiques qui semblaient s'orienter vers une période de sursis vont-elles à nouveau renouer avec la logique de guerre ?

Nous en discutons avec Dorian Malovic, journaliste et chef du service Asie au quotidien La Croix, Antoine Bondaz, chercheur et spécialiste de l'Asie et du Pacifique, et Anne Deysine, politologue spécialiste des États-Unis.