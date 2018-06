Corée : Trump s'est-il fait avoir par Kim ? ​

Il s'agit d'une rencontre historique. C'est à Singapour que Kim Jong-Un et Donald Trump se sont retrouvés dans le but d'établir un traité de paix. Cette rencontre au sommet apparaît comme un succès des deux côtés et a été saluée par une partie de la communauté internationale. Le président américain a qualifié de « directes et productives » les discussions avec son homologue nord-coréen. Tous deux ont signé un papier prévoyant une « dénucléarisation complète de la péninsule coréenne ». Une avancée notable au vu de ces derniers mois marqués par un regain de tensions à la fois dans les relations entre les États-Unis et la Corée du Nord et entre les deux Corée.

Quels impacts sont à prévoir à la suite de cette avancée diplomatique ?

Pour en débattre, nous recevons Alexandra de Hoop Scheffer, politologue et spécialiste de la politique étrangère américaine, Dorian Malovic, journaliste et chef du service Asie au quotidien La Croix et Pierre Grosser, historien et professeur à Sciences Po Paris.