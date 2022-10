Créer 100.000 emplois de plus grâce la French Tech : c'est possible !

En juin dernier, à l'occasion du salon VivaTech, dédié à la Tech et à l'innovation française, le Président de la République annonçait l'objectif de 100 licornes d'ici 2030 dont 25 licornes vertes. Ces licornes, ce ne sont pas des animaux imaginaires dans un monde imaginaire. Les licornes, ce sont des emplois, de la souveraineté économique et une contribution à la transition écologique.

L'essor de la French Tech est une formidable réussite permise notamment par l'action de la majorité présidentielle depuis 2017. Nous avions 3 licornes en 2017, nous en avons désormais plus de 25. Chaque année nous battons un nouveau record de levées de fonds - et ce sera encore le cas cette année.

« Winter is coming »

Pour autant, l'écosystème entre dans une période très difficile et a besoin d'un soutien massif pour continuer à lever des fonds. « Winter is coming » clament tous les experts : les prix augmentent, les trésoreries vont se réduire et les taux remontent. Sans action politique, la trajectoire connue ces dernières années risque de s'inverser et l'objectif 100 licornes devenir impossible à tenir.

C'est pour permettre à la French Tech de faire face à ces vents contraires que je propose la mise en œuvre le plus rapidement possible d'une promesse du Président de la République lors de la dernière campagne présidentielle : la création d'un dispositif fiscal attractif pour encourager le financement des entreprises innovantes. Au Royaume-Uni, un mécanisme équivalent nommé SEIS-EIS a fait ses preuves depuis plus de 30 ans. Là-bas, il a permis la création de 25.000 emplois par an et l'essor de 90.000 startups - à comparer aux 20.000 startups françaises existantes en 2022.

Concrètement, en tant que législateur, ma volonté est de permettre aux Français investissant dans une jeune entreprise innovante française ou européenne de bénéficier d'une réduction d'impôt de 30%. Pour faire simple, vous investissez 15.000 d'euros dans une future licorne française, en direct ou via un fonds, et vous paierez 5.000 d'euros d'impôt en moins. Pendant ce temps vous aurez permis la création de nouveaux emplois et l'embauche de nouvelles personnes. Ce mécanisme vertueux doit donc encourager l'entrepreneuriat en France et soutenir la tech française au moment où elle en a le plus besoin. Il y a quelques années un dispositif similaire basé sur l'ISF - dit ISF-PME - avait fortement contribué à l'essor de nos entreprises innovantes.

"Créer des emplois c'est encore mieux !"

Favoriser la création d'entreprises et l'essor de licornes c'est bien, créer des emplois c'est encore mieux ! Or, en France, la création d'emplois est quasi-exclusivement portée par les jeunes entreprises. Et c'est d'autant plus vrai pour le secteur des nouvelles technologies : pour chaque emploi créé par la French Tech, c'est 5 emplois indirects qui sont générés - contre 2 dans les secteurs économiques traditionnels.

En mettant en œuvre ce dispositif de soutien à l'investissement dans les jeunes entreprises innovantes que nous appellerons « IR-JEI », ce sont 100.000 emplois directs sur le quinquennat que nous pouvons créer, soit 10% de l'objectif pour atteindre le plein emploi, et l'essor de 20.000 startups que l'on peut accompagner en mobilisant plus de 5 milliards d'euros d'épargne privée ! C'est avec le talent de nos entrepreneurs et une véritable volonté politique dans les moments charnières que nous atteindrons le plein emploi, décarbonerons l'économie et assurerons notre souveraineté économique !