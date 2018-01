Cryptojacking : quand votre ordinateur fabrique des bitcoins à votre insu

Rien n'est gratuit sur Internet ! Les sites Web et les applications qui ne vous facturent pas pour leurs services recueillent vos données ou vous bombardent de publicités. Aujourd'hui, certains sites ont trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent sur votre dos : ils utilisent votre ordinateur pour générer des monnaies virtuelles ou cryptomonnaies.

Plusieurs sites de streaming vidéo et le réseau de partage de fichiers The Pirate Bay auraient « cryptojacké » les ordinateurs de leurs utilisateurs, tout comme l'avait fait un fournisseur de wifi gratuit dans un café Starbucks en Argentine. Les utilisateurs peuvent bloquer le processus, en particulier si cela ralentit leur ordinateur. Mais étant donné qu'il est difficile pour la plupart des entreprises de gagner de l'argent grâce à la publicité en ligne, nous allons sans doute devoir nous y habituer, à moins que nous ne voulions commencer à payer certains services.

Les unités de monnaies électroniques telles que le bitcoin ne sont pas créées par une banque centrale comme les monnaies ordinaires mais sont générées ou « extraites » par des ordinateurs résolvant des équations complexes. Cryptojacker consiste à utiliser l'ordinateur de quelqu'un à son insu, pendant quelques secondes, pour générer de la cryptomonnaie.

Dans le cas du bitcoin, l'extraction nécessite un matériel spécialisé et consomme énormément d'énergie. Par exemple, chaque transaction bitcoin consomme l'énergie nécessaire pour faire bouillir environ 36 000 casseroles d'eau. En un an, l'ensemble du réseau minier Bitcoin consomme plus d'énergie qu'un pays de la taille de l'Irlande !.

Le bitcoin n'est pas la seule monnaie virtuelle sur le marché. L'une des plus réussies est Monero, qui crée de la confidentialité dans les transactions (ce que Bitcoin ne fait pas). Actuellement, aucun matériel informatique spécialisé n'est nécessaire, de sorte que toute personne ayant un ordinateur peut l'exploiter.

Miner devient souvent une compétition entre ordinateurs. Le plus rapide est récompensé par de l'argent. Avec Moreno et d'autres cryptomonnaies similaires, un groupe d'ordinateurs peut travailler ensemble et partager la récompense s'ils gagnent la compétition. Cela permet aux ordinateurs individuels de travailler sur une petite partie de la tâche d'exploration. Plus le nombre de machines est important, plus il y a de chances de gagner la récompense.

Lorsqu'un ordinateur est cryptojacké, il est ajouté à un pool pour travailler sur une tâche. C'est souvent fait en utilisant un logiciel du commerce, tel que Coinhive, écrit dans le langage informatique JavaScript. Le logiciel tourne en arrière-plan dans votre ordinateur, vous ne le voyez pas.

Cela signifie que le site Web ou le fournisseur d'accès Internet qui effectue le cryptojacking peut exploiter la cryptomonnaie à peu de frais. Selon certaines estimations, 220 des 1 000 sites Web les plus visités au monde font du cryptojacking, cela représente un total de 57 000 $ par mois. Cela peut vous sembler faible, mais les sites de partage de fichiers en particulier sont à la recherche de nouveaux modèles afin de soutenir leurs opérations, le cryptojacking pourrait bien devenir une nouvelle source de revenus.

Le problème pour le propriétaire de l'ordinateur est que ce procédé utilise la puissance de votre processeur, rendant les autres opérations plus lentes. Les utilisateurs de Pirate Bay se sont plaints que leurs processeurs utilisaient jusqu'à 85 % de leur capacité, contre moins de 10 % pour les opérations normales.La batterie peut également se vider bien plus rapidement. The Pirate Bay a depuis lors déclaré que cette utilisation élevée du processeur était un bug et que le calcul devrait normalement utiliser entre 20 % et 30 % de la puissance de traitement.

Comment éviter le cryptojacking ?

L'entreprise Coinhive conseille fortement aux sites web utilisant leur logiciel d'informer les utilisateurs qu'ils sont en train de se faire cryptojacker. Il est, au contraire, courant que le code s'exécute sans que les utilisateurs s'en rendent compte et sans qu'il soit possible de le désactiver. Si vous voulez éviter que votre ordinateur ne soit cryptojacké, vous avez besoin d'un outil logiciel qui vérifie les codes en train de tourner comme un bloqueur de publicité.

Vous pourriez cependant penser que permettre à un site d'utiliser un peu de la puissance de traitement de votre ordinateur est moins pénible que d'être bombardé de publicités.

Quoi que vous fassiez, vous finirez probablement par payer des services gratuits d'une manière ou d'une autre.

Par Bill Buchanan OBE, Head, The Cyber Academy, Edinburgh Napier University