Déconstruire le Pacte de Stabilité pour assainir l'Europe !

L'Europe n'est toujours pas tirée d'affaire. Une débâcle est encore possible du fait de l'absence de tout contrôle sur leur taux d'intérêt et sur leur monnaie de la part des pays membres de la zone euro. En effet, dans ces conditions, comment les diverses économies nationales ayant l'euro peuvent-elles ne pas diverger ? Et quel est le levier permettant d'y harmoniser la consommation et l'activité économique ? Que faire par ailleurs pour y éviter les écarts souvent massifs de compétitivité qui ne peuvent être corrigés, on l'a vu, qu'à force de sacrifices ?

Les causes de la liquéfaction européenne

Il serait évidemment souhaitable de mettre en place une politique budgétaire et fiscale contra-cyclique ayant pour effet de lisser ces différences, et de combler les fossés régnant entre Nord et Sud, entre coeur et périphérie. Cette éventualité est cependant balayée d'un revers de main dédaigneux : par ignorance des mécanismes macro-économiques, mais également du fait d'un esprit moralisateur qui exige de remettre sur le droit chemin les insupportables cigales... ayant néanmoins largement contribué à la prospérité du Nord et de ses banques à l'orée du siècle. C'est de ce refus obstiné d'utiliser certains instruments à disposition, c'est de cette volonté d'infliger une bonne «correction» aux indisciplinés que découle l'obsession des déficits et les politiques d'austérité ayant ravagé l'Union européenne, accessoirement fait prospérer le populisme.

En fait, la liquéfaction européenne est née du chacun pour soi précisément induit par le Pacte de Stabilité : l'honneur n'était-il effectivement pas sauf tant que les fameux critères étaient respectés ? L'obsession du chiffre, aidée par la puissance symbolique du critère des 3%, fut en effet si puissante qu'elle eut pour conséquence immédiate d'empêcher toute analyse qualitative des comptes publics. Voilà pourquoi le lancement de la monnaie unique fut le point de départ de déséquilibres et d'écarts de compétitivité désastreux entre nations, ou blocs de nations, membres. Autant de graines de discorde, de bulles spéculatives en gestation, de dysfonctionnements qu'il aurait été aisé de réduire et de réguler par l'entremise d'une politique budgétaire et fiscale commune, harmonieuse et coordonnée. Ce ne sont pas les excès des PIIGS, ni leur mauvaise gestion, qui ont engendré écarts de compétitivité, déséquilibres et déficits par la suite stigmatisés par le Nord. Non, car le tout premier choc asymétrique ayant percuté violemment l'euro et ses pays membres est la sécrétion naturelle de la création de cet euro-là.

Les effets pervers de la politique monétaire expansionniste

La création de l'euro ne fut-elle en effet pas immédiatement précédée - et suivie - d'une baisse généralisée des taux d'intérêt et de financement des pays périphériques ? La fameuse convergence ne put avoir lieu qu'à la faveur d'une perception aberrante des marchés financiers qui considérèrent que le risque afférent aux nations du Sud ne différait pas notablement de celui de l'Allemagne. Dès lors, les liquidités affluèrent en direction de ces nations qui bénéficièrent de facto d'une politique monétaire largement expansionniste. Conditions monétaires qui furent d'autant plus déstabilisantes que ces pays furent graduellement inondés de liquidités selon une amplitude diamétralement opposée aux conditions ayant régné avant leur intégration dans l'euro.

C'est des politiques budgétaires et fiscales fondamentalement contra-cycliques qui auraient dû être mises en place par les nations européennes périphériques, avec pour objectif de contrebalancer les effets pervers de stimuli monétaires massifs. Dans ces conditions, le choc de la demande ayant eu lieu dans ces pays n'a rien d'étonnant : la consommation y a proprement explosé, avec le consentement et la bénédiction de l'Allemagne dont la balance commerciale devait jouir d'excédents quasi surhumains après l'an 2000. Sans vouloir minimiser les problèmes structurels manifestes inhérents à chacune de ces nations européennes périphériques, c'est la succession et la combinaison de ces chocs - politique monétaire expansionniste, demande agrégée hyperbolique, dans un contexte de contrepoids fiscal largement insuffisant - qui y gonfla les salaires proportionnellement à la productivité. Il est très important de dresser un constat, à savoir que nombre de pays d'Europe périphériques auraient de toute manière été en récession dès 2010, avec ou sans crise de l'euro. Le péché originel de l'Union européenne est donc précisément et nommément ce Pacte de Stabilité, qui a faussé la discipline fiscale.

Comment, entre 2000 et 2007, tout esprit critique a été anéanti

Effectivement, en focalisant toutes leurs attentions et tous leurs efforts à le respecter ou à tenter de s'en approcher, les gouvernements successifs sont passés à côté de politiques contra-cycliques précieuses. En axant leurs efforts sur la seule lutte contre les déficits publics afin de satisfaire au Pacte, et grâce à des comptes publics excédentaires pour nombre de ces nations du Sud, les dirigeants ont omis de faire usage du levier fiscal qui devait modérer les enthousiasmes, calmer les ardeurs spéculatives et contrôler l'envolée de la consommation. Du reste, pourquoi ces États auraient-ils mis en place de telles politiques qui se seraient traduites par un tassement de leur croissance, alors même que leur ratio dettes/PIB ne faisait que s'améliorer entre 2000 et 2007 ? Après tout, du fait même de ce Pacte de Stabilité qu'ils respectaient, nulle pression ne s'exerçait sur eux dans le sens d'une mise en place de mesures menant à une contraction de leur économie. Ce Pacte a donc totalement brouillé la vision et le jugement de nos autorités, qui ne juraient plus que par ses critères et qui jaugèrent l'ensemble des données et des statistiques de leurs économies nationales respectives à son prisme. Loin de tout esprit critique, de toute analyse qualitative, de toute anticipation macroéconomique élémentaire.

Ce péché originel de l'euro a donc conduit les responsables politiques et économiques des divers pays membres à focaliser toutes leurs attentions sur le quantitatif, c'est-à-dire sur ces fameux critères qui étaient largement respectés dans nombre de ces nations. En effet, pourquoi se lancer dans une analyse qualitative dès lors que les comptes sont excédentaires ? Et pourquoi se creuser les méninges à faire un travail de discernement macro-économique si le sacro-saint Pacte est respecté ? Dans le cas de l'Espagne ou de l'Irlande, il aurait pourtant été basique de reconnaître que les excédents budgétaires dont ces deux pays jouissaient étaient quasi obligatoires - voire mécaniques - en période de boom immobilier. En mettant l'accent sur les excédents budgétaires, le Pacte a donc forcé à regarder dans la mauvaise direction et à analyser les mauvais indicateurs.

Aujourd'hui, la répétition des mêmes grossières erreurs

Ce sont exactement les mêmes erreurs grossières qui sont réitérées aujourd'hui. En concentrant leurs tirs sur les seuls déficits des pays, les autorités européennes espèrent se payer le luxe d'éviter toute politique fiscale contra-cyclique, dont l'objectif et les effets seraient de relancer la croissance. Tandis que le levier de la fiscalité avait été ignoré afin de modérer des économies en surchauffe à l'occasion du lancement de l'euro, ce même levier est aujourd'hui encore ignoré alors même qu'il serait à même de neutraliser la récession. Comme nos dirigeants sont des femmes et des hommes politiques élus et donc logiquement préoccupés par leur réélection, comme ils ne sont en outre que peu ou prou spécialistes ès macro-économie, comme il n'est pas dans les attributions de la Banque centrale européenne de plaider en faveur de telle ou de telle mesure fiscale dans tel ou tel pays, l'idéal serait que l'Union européenne soit également une union fiscale où les citoyens d'un pays membre à forte croissance paient des impôts qui iraient aux citoyens des pays à croissance molle. Comme de tels mécanismes automatiques sont aujourd'hui impossibles à mettre en place pour des raisons essentiellement politiques voire morales, l'Union et ses citoyens ne sont donc pas armés pour affronter sereinement les inévitables crises récurrentes.

L'AUTEUR

(*) Michel Santi est macro économiste, spécialiste des marchés financiers et des banques centrales. Il est fondateur et directeur général d'Art Trading & Finance.

Il vient de publier "Fauteuil 37", préfacé par Edgar Morin.

Sa page Facebook et son fil Twitter.