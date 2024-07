« Écoutons les Français ! »

Au lendemain du deuxième tour des élections, les Français sont légitimement en droit de se poser la question des conséquences de ce scrutin qui nous offre un paysage politique assez inédit.

Deux attitudes sont possibles

La première consiste à faire "comme avant", bloc contre bloc. Mélenchon en a été l'illustration dimanche soir, car son intérêt personnel reste d'instaurer le chaos dans notre pays. Les dirigeants du Rassemblement National n'ont pas fait mieux en refusant d'admettre l'expression de nos concitoyens au second tour et en estimant qu'ils avaient été injustement privés du pouvoir. Cet affrontement stérile ne peut conduire qu'à la déception et, à terme, conforter l'extrême-droite en tant que réceptacle des mécontentements.

Est-ce ce que nous voulons pour notre pays ?

L'autre attitude consiste à entendre le message des Français. Au premier tour, ils ont exprimé leur mécontentement, voire de la colère. Elle doit être entendue et elle appelle des décisions fortes.

Au deuxième tour, ils ont clairement indiqué qu'ils ne faisaient pas confiance au RN pour prendre la tête du gouvernement.

Il appartient par conséquent aux vainqueurs du second tour de se parler pour apporter les solutions attendues. Les Françaises et les Français en ont assez des débats stériles alors qu'ils rencontrent des difficultés. La vie politique française est caricaturale à bien des égards. C'est un spectacle affligeant qui a fini par lasser nos concitoyens. C'est aussi pour cela, ne l'oublions pas, qu'un certain nombre d'entre eux se sont tournés vers le RN. Apporter des réponses concrètes aux problèmes des Français, c'est le meilleur moyen de faire refluer la défiance de nos concitoyens à l'encontre des acteurs politiques de notre pays.

Il faut par conséquent que l'arc républicain prenne forme et engage les réformes attendues.

Ce n'est pas se renier. C'est faire acte de responsabilité. Cela passe par un dialogue républicain et la recherche d'un accord de gouvernement.

La France le réclame. 23 des 27 pays de l'Union Européenne fonctionnent sur la base d'une coalition parlementaire, et ça marche !. Cette voie doit être explorée dans l'intérêt du pays.

Nier cette évidence, c'est préférer les petits intérêts partisans à l'intérêt du pays. C'est refuser d'entendre l'attente des Françaises et des Français. C'est nier la réalité des difficultés qui sont devant nous.

J'en appelle personnellement au respect de l'expression démocratique du Peuple Français qui attend de ses dirigeants, à droite, à gauche et au centre, une attitude responsable.