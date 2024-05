Élections européennes : quelles sont les influences derrière les votes ?

En 2024, décrite par l'agrégateur de sondage Europe Elects comme « l'année des élections », la moitié de la population mondiale vit dans des pays ayant voté ou devant voter.

Cependant, le récent rapport d'indice des démocraties, V-Dem, révèle que 56% de cette population est sous le joug d'autocraties électorales ou fermées, une hausse de 8% depuis 10 ans, soulignant un déclin démocratique notable puisque seulement 16% de la population mondiale bénéficient d'une démocratie électorale, niveau le plus bas depuis 1998.

Déclin démocratique mondial et montée des populismes

D'après l'indice de démocratie 2023 de l'Economist Intelligence Unit, 15 États membres de l'Union européenne sont classés en « pleine démocratie », les autres, dont la France, se trouvent en « démocratie imparfaite ». Selon ce classement, être en « démocratie imparfaite » est souvent le signe d'une défiance politique, et d'un niveau de participation électorale faible malgré une gouvernance électorale libre. Dans le contexte actuel, marqué par des crises, économiques post-pandémiques, environnementales et géopolitiques, les électeurs se tournent de plus en plus vers des solutions radicales.

L'incertitude économique, les défis climatiques et les tensions internationales alimentent les discours populistes, comme celui de Donald Trump, qui en prévision de l'élection présidentielle américaine utilisent des rhétoriques de protectionnisme économique, anti-immigration, anti-avortement et anti-OTAN pour polariser. De même en Europe, ces mêmes crises alimentent la montée des partis d'extrême droite, qui capitalisent sur une défiance croissante envers les institutions, sur les diverses crises avec une sensibilité accrue aux questions de souveraineté et d'identité nationale, le dernier sondage du laboratoire d'opinion Cluster17 montre que pour 26% des Français, c'est la sécurité suivie de l'immigration pour 15% (choix unique) qui motive leur vote le 9 juin.

Influence des sondages

En troisième position, 10% se déplaceront aux urnes pour le pouvoir d'achat. Depuis le début du mois de mai, plus de 83 études d'opinion en France ont été recensées par l'agrégateur de sondage Toute l'Europe permettant de dessiner les intentions de vote du 9 juin, et plaçant le Rassemblement national avec Jordan Bardella en tête des sondages, avec plus de 30%, soit un score deux fois plus important que celui de la liste Besoin d'Europe menée par Valérie Hayer.

Tous les sondages s'accordent à publier les mêmes tendances, dessinant ainsi la popularité d'un candidat par l'effet bandwagon, processus par lequel un candidat en tête des sondages devient plus populaire et augmente ses chances d'obtenir des voix ; les sondages peuvent influencer les électeurs ; les médias tendent à se concentrer sur les candidats qui mènent dans les sondages, ce qui peut également influencer l'opinion publique. Une étude publiée dans la revue PLOS ONE révèle que l'exposition répétée aux noms de politiciens a un effet mesurable sur les préférences des individus.

La couverture médiatique qu'elle soit neutre, positive ou négative peut rendre les candidats plus familiers. Si les sondages participent à influencer les électeurs, ils participent également à façonner les programmes de campagne des partis. Ainsi les partis incluent davantage dans leurs projets européens, la défense, la sécurité et l'immigration, qui sont traditionnellement les axes de campagne des partis d'extrême droite, c'est le cas de la liste Besoin d'Europe avec pour « premier combat » : la défense et la diplomatie, la sécurité intérieure et la maîtrise des frontières, la liste Place Publique, elle, oriente sa première ligne de programme sur la défense européenne. Au-delà des programmes politiques et des conditions contextuelles, les qualités personnelles des candidats, leur résonance sociologique et leur visibilité sur les réseaux sociaux ont un impact direct sur les résultats électoraux.

Montée du populismes

Selon des recherches publiées par le Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), les traits de caractère et la communication personnelle des candidats influencent fortement le choix des électeurs, qui recherchent une résonance personnelle avec les candidats. Cette dynamique peut apporter des éléments de réponse au leader dans les sondages, Jordan Bardella, malgré un relativement maigre bilan de son parti au parlement européen.

Les stratégies des deux partis donnés en tête des sondages, après le Rassemblement national respectivement, Besoin d'Europe (incluant Renaissance) et Place Publique peuvent risquer en cherchant à apaiser les thèmes traditionnels de l'extrême droite, comme la sécurité intérieure, la défense ou l'immigration renforcer ces mêmes partis. De même qu'en mettant l'accent sur les crises ou l'opinion publique est plus encline à soutenir l'extrême droite.

Lors des élections européennes, les électeurs ont tendance à privilégier les enjeux nationaux plutôt que les questions spécifiquement européennes, ainsi les questions économiques et sociales nationales devraient dominer l'agenda électoral même lors d'un scrutin européen.