Éloge de l’hybridation : quand le monde agricole se réinvente

Depuis plusieurs années, nous assistons à un phénomène d'hybridation accélérée de notre monde qui touche de nombreux domaines de notre vie. Est hybride, ce qui est mélangé, hétéroclite, contradictoire ; ce qui n'entre pas dans nos cases. Rien n'y échappe : les métiers, les objets, les territoires, les matériaux, les produits et les services, les modes de consommation et de commercialisation, les entreprises et les institutions publiques, les bâtiments, les manières d'innover, d'habiter et de travailler. Nous assistons à l'émergence de nouvelles combinaisons et re-combinaisons ; nous entrons dans l'ère des mariages improbables ! Et si cette tendance touchait également le monde agricole ?

Tout d'abord, l'envie d'entreprendre est de plus en plus prégnante dans notre société, même en temps de crise ; et, du fait d'un nombre croissant de néo-agriculteurs, on voit apparaître de plus en plus d'entrepreneurs avec de nouvelles compétences dans le secteur agricole, dont les cases sont bouleversées et les métiers réinventés. Les obstacles et les contraintes sont paradoxalement des aiguillons pour imaginer des modèles économiques, des modèles organisationnels, des modèles agricoles nouveaux.

La diversification des canaux de distribution, la recherche de synergies, le recours aux nouvelles technologies, le besoin de désintermédiation et la prise de conscience de la nécessité des circuits courts conduisent les agriculteurs à aller directement vers la restauration collective ou vers les restaurants haut de gamme, à s'occuper eux-mêmes de la transformation ou encore à développer des dispositifs de « drive fermier ». On voit aussi une diversification croissante des activités, comme la vente directe et la production d'énergie.

La prise de conscience écologique ou encore le besoin de plus en plus important pour les nouvelles générations d'avoir un meilleur équilibre de vie opèrent des ruptures par rapport à des sillons passés. Concernant le numérique, s'il apporte de nombreux bénéfices, il ne devrait pas être considéré comme l'avenir, mais comme une partie de l'avenir du monde agricole. Réduire l'innovation agricole à de l'innovation technologique serait terriblement restrictif et mènerait progressivement à une agriculture déshumanisée, sans agriculteurs. Une agriculture hybride est une agriculture qui réussira à hybrider différents types d'innovation (technologique, organisationnelle, économique, servicielle, professionnelle, etc.).

Un nouveau « contrat naturel » entre l'homme, l'animal et la terre est justement en train de s'inventer. Les fermes s'ouvrent peu à peu à la manière de tiers lieux et jouent un rôle sociétal inédit au sein des territoires. Ce phénomène d'hybridation qui touche le monde agricole pourrait bien apporter des solutions concrètes aux nombreux défis auxquels il fait face.

*Docteure en philosophie, chercheuse associée à l'École normale supérieure, Gabrielle Halpern a travaillé au sein de différents cabinets ministériels, avant de participer au développement de start-ups et de conseiller des entreprises et des institutions publiques. Elle est l'auteur de l'essai Tous centaures ! Éloge de l'hybridation (Le Pommier, 2020) et de la bande dessinée La fable du centaure (HumenSciences, 2022).

Article issu de T La Revue n°8 - "Du champ à l'assiette - Mieux produire pour bien manger ?" Actuellement en kiosque

Un numéro consacré à l'agriculture et l'alimentation, disponible chez les marchands de presse et sur kiosque.latribune.fr/t-la-revue