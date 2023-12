Face à la fragilisation du lien social, l’urgence du “NOUS”

Lorsque ce sont les plus grandes associations caritatives qui appellent à l'aide, l'écho est immédiat : il y a urgence

Inconnues du grand public parce que leurs voix ne portent pas autant, des centaines de milliers d'associations locales se sont reconnues dans cet appel de début septembre. Il y a celles qui, comme les Restos du Coeur ou la Croix-Rouge, voient leur nombre de bénéficiaires exploser sans pouvoir y faire face. Il y a aussi celles pour qui c'est l'inverse : dans le sport, la culture, les loisirs ou les activités créatrices de lien social, certains adhérents ne reviennent pas. Dans les deux cas, la raison est la même : l'inflation amène les Français à se priver.

Lorsqu'il faut choisir entre remplir son frigo et pratiquer des activités ensemble, il y a urgence

Ceux qui disaient « faire attention » hier à propos de leurs loisirs, disent aujourd'hui « se priver ». La part de la population qui pratique une activité en groupe est passée de 52% en 2022 à 48% en 2023 et le recul est particulièrement sensible dans les catégories les plus modestes. Près de deux tiers (64%) des 25-34 ans tiennent l'inflation pour responsable de leur incapacité à participer autant qu'auparavant ou davantage à des activités collectives(1).

Se rendre à un festival de musique, pratiquer un sport dans un club ou partager sa passion pour le jardinage deviennent des luxes inaccessibles. Tant pour les participants que pour les bénévoles à l'origine de ces projets. A la précarité économique s'ajoute le glissement vers une précarité relationnelle.

Lorsque le lien humain et social n'est plus notre boussole, il y a urgence

Plus la société est polarisée, plus les associations jouent un rôle fondamental. Elles sont un lieu de convivialité où l'on apprend à se rencontrer, dans un contexte où la tentation du repli sur soi est grande et le premier pas vers les autres une source d'inquiétude pour une majorité de Français(2). Elles sont un espace de mixité et de diversité dans une société archipellisée où apprendre à se connaître, c'est apprendre à respecter nos différences.

La place qu'occupent les associations dans la société est difficilement mesurable car la richesse qu'elles créent n'est pas de nature économique. Leur bilan ne s'estime pas en euros mais en heureux.

Malgré les nombreux et récents appels pour une politique plus ambitieuse en matière de vie associative, portés par leurs représentants comme le Mouvement Associatif ou par des collectifs plus informels, le risque que les portes des associations restent closes à une multitude de concitoyens n'a jamais été aussi grand.

Une société en bonne santé est une société qui considère le lien social comme son système immunitaire

Il y a urgence à un plan de relance solidaire de la part des pouvoirs publics. Tandis que les subventions publiques représentaient en 2005 34% des ressources financières des associations non-employeuses qui composent la quasi-totalité du tissu associatif, leur niveau a chuté à 20% en 2020 (3). En dépendant de plus en plus de financements privés, au premier rang desquels la participation des usagers, c'est tout leur modèle économique qui se retrouve fragilisé du fait de l'inflation qui pèse sur la dépense des ménages. Une relance ambitieuse est une relance territoriale où l'Etat soutient les collectivités locales dans leur capacité à financer les associations.

Une relance ambitieuse se traduit par la reconnaissance de l'utilité citoyenne de 20 millions de bénévoles. Si le gouvernement a entendu l'appel à simplifier leur quotidien, les mesures concrètes se font attendre et leur nombre s'érode faute de se sentir valorisés.

Une relance ambitieuse va, enfin, au-delà du pouvoir de l'Etat. Elle appelle à un sursaut citoyen pour ne rien céder au repli sur soi ou se satisfaire de différences soi-disant irréconciliables. L'expérience des autres à travers la pratique associative est le meilleur atout dont nous disposons.

Qu'il s'agisse de donner de son temps, aller à la rencontre des associations de son quartier, mobiliser son entreprise autour d'une cause, devenir donateur ou adhérent à un projet auquel on croit, chacun peut participer à son niveau, à hauteur de ses moyens ou selon ses envies. Aucune participation n'est anecdotique, quelle que soit sa forme, ou sa taille. C'est à la somme de nos actions individuelles que se mesure notre pouvoir d'agir collectif.

Il en va de notre capacité à faire société. Pour faire face aux défis du monde de demain comme aux situations de la vie de tous les jours, agir ensemble n'est pas une option.



(1) Baromètre de l'Engagement Citoyen et Solidaire, 2e édition, OpinionWay pour HelloAsso, octobre 2023

(2) 55% des Français estiment que "faire le premier pas vers un groupe" est une source de stress ou d'inquiétude qui freine leur participation, une proportion qui atteint les deux tiers pour les 18-34 ans, Baromètre de l'Engagement Citoyen et Solidaire, 2ème édition, OpinionWay pour HelloAsso, octobre 2023

(3) Lionel Prouteau & Viviane Tchernonog, Le Paysage Associatif Français, 4ème éditions, Dalloz, Octobre 2023



