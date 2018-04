GAFA : « Ces monopoles menacent gravement nos démocraties » Jonathan Taplin

LA TRIBUNE - Pour quelles raisons avez-vous publié "Move Fast and Break Things: How Facebook, Google, and Amazon Have Cornered Culture and Undermined Democracy"(*) ?

JONATHAN TAPLIN - Ma première intention fut de mettre en lumière la situation désespérée des « créateurs » - musiciens, acteurs, journalistes - seuls face à la destruction massive de leurs sources de revenu par Facebook, YouTube-Google et Amazon. Au fur et à mesure des recherches que j'effectuais, j'ai également compris que ces situations de monopole menaçaient gravement nos démocraties.

Quels sont vos espoirs d'un retour aux origines d'Internet avec le Web décentralisé ? Comment évaluez-vous le pouvoir des Gafa sur les États ?

Nous ne pourrons revenir au Web décentralisé que si nos États instaurent les systèmes de régulation nécessaires. L'Union européenne a manifestement pris les devants sur ce sujet. Aux États-Unis, le récent scandale impliquant Facebook et Cambridge Analytica pousse aujourd'hui nos politiques et régulateurs à agir à leur tour : c'est un changement considérable.

Quels types de régulation devons-nous mettre en place face à l'hégémonie des Gafa ?

Trois types de régulation semblent nécessaires. Premièrement, le Règlement général sur la protection des données (RGPD), qui sera bientôt effectif, est une bonne chose s'agissant de la régulation de la vie privée. Nous pourrions par ailleurs imaginer une réévaluation du « Safe Harbor » [ensemble de principes qui règlemente la protection des données personnelles transférées depuis un État membre de l'Union européenne vers les États-Unis, ndlr]. Enfin, si ces deux mesures échouent, nous pourrions envisager de mettre en oeuvre la loi antitrust afin de mettre un terme à ces situations monopolistiques.

Comment éveiller la conscience des utilisateurs, s'agissant du pouvoir des Gafa ?

La prise de conscience du public grandit de jour en jour à mesure que la confiance à l'égard de ces grandes entreprises technologiques s'effrite. De plus, la volonté des gouvernements de nous protéger de ces monopoles semble devenir de plus en plus importante. Je pense que Larry Page [cofondateur de Google] ou Mark Zuckerberg auront de plus en plus de mal à empêcher la régulation de leur business.

L'Europe - et particulièrement la France - peut-elle être le moteur d'un équilibre face aux Gafa ?

La condamnation de Google pour abus de position dominante est un acte majeur qui a marqué un tournant. L'action de Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence, est d'ailleurs très suivie et soutenue. Aux États-Unis, elle est considérée comme une héroïne !

___

REPÈRES

(*) Jonathan Taplin est l'auteur de Move Fast and Break Things : How Facebook, Google, and Amazon Have Cornered Culture and Undermined Democracy, (éd. Little, Brown and Company). Il est Director emeritus de l'USC Annenberg Innovation Lab, et ancien producteur de Martin Scorsese et Bob Dylan.