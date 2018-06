Guerre commerciale avec les Etats-Unis : quelles conséquences pour notre économie ?

L'industrie européenne est inquiète. Donald Trump a annoncé la mise en place de droits de douane sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis par l'Union européenne, le Canada et le Mexique. Avec cette mesure protectionniste, Donald Trump souhaite réduire le déficit commercial américain. Le G7 Finances qui s'est terminé samedi a dénoncé la « politique commerciale agressive américaine ». L'Union européenne a riposté en annonçant des droits de douane majorés jusqu'à 25 % sur les importations américaines. Jusqu'où peut aller le bras de fer commercial avec les États-Unis ?

Pour en débattre, nous recevons Elvire Fabry, politologue et chercheure à l'Institut Jacques Delors, Thomas Porcher, économiste et membre des Économistes Atterrés ainsi que Jean-Hervé Lorenzi, économiste et président du Cercle des économistes.