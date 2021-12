"Halte à la désinformation : Vaccinez vous, protégez vous... et ainsi, protégez les autres ! "

Les professionnels de santé sont très nombreux à être outrés et extrêmement inquiets devant la propagation de messages provenant de personnalités publiques et politiques à fort impact médiatique (mais souvent à faible valeur scientifique), qui remettent en cause la gravité de la situation sanitaire actuelle liée à la COVID-19, ainsi que la très bonne efficacité des vaccins contre ce virus. Les vaccins, depuis leur mise au point, ont sauvé, avec les antibiotiques, un nombre considérable de vies humaines. Vingt-trois millions d'enfants ont été sauvés mondialement de 2000 à 2018, grâce au vaccin contre la rougeole (Trémolières,Vidal,30/09/21). D'après L'UNICEF, cinq vies sont sauvées mondialement par minute par les différentes vaccinations. Cinq millions de vies ont été sauvées grâce au vaccin antivariolique, et cette maladie peut être considérée comme éradiquée. Actuellement, 2 à 3 millions d'enfants sont sauvés par an par l'ensemble des vaccinations. Pour l'OMS, 160.000 vies au Royaume-Uni et 39.000 en France ont été sauvées grâce à la vaccination contre la Covid, depuis le début de l'épidémie.

On peut comprendre que certaines personnes peu informées, et ne réalisant pas que la vaccination est aussi un acte que l'on réalise pour protéger les autres, puissent décider de ne pas se faire vacciner. Par contre, que certain(e)s ayant souvent des responsabilités politiques, encouragent les citoyens, y compris les soignants, par leurs prises de position officielles, à ne pas se faire vacciner, prétextant le risque d'effets secondaires très rares (un cas seulement de choc anaphylactique sur 2,5 millions de personnes vaccinées), ou des anomalies génétiques futures hypothétiques, est inacceptable, et irresponsable. En effet, seule une prise de conscience collective forte et consensuelle, prônant le respect absolu des mesures de prévention, incluant bien sûr la vaccination, nous permettra de protéger l'ensemble de la population de notre pays de ce virus extrêmement tenace et agressif, et qui menace la santé mondiale. À ce jour, 25% de notre population n'a toujours pas été vaccinée, y compris chez des personnes très âgées, ou à très haut risque, et 14 millions seulement ont reçu une dose de rappel (3e dose). Ainsi, il est très urgent de vacciner les adultes qui ne le sont pas encore, en approchant à leur domicile les personnes sans aucune information, ou ne pouvant se déplacer et d'accélérer le programme de rappel chez tous les adultes.

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans devra être proposée dès que les données de tolérance en vie réelle dans les pays qui l'ont déjà initiée (Etats-Unis, Canada, Israël, Autriche) quelques semaines après la deuxième dose. Elle se fera surtout, car les bénéfices individuels sont suffisants chez l'enfant. Sa réussite ou son échec aura des conséquences importantes sur l'ensemble des programmes vaccinaux pédiatriques. Ceux-ci doivent être suffisamment bien organisés en ne confondant pas vitesse et précipitation, et sans mettre de pression anxiogène excessive sur les enfants et leurs familles. Dès maintenant, il faut « l'offrir » aux enfants à risque et à toutes les familles qui le souhaitent.

Toute désinformation, volontaire ou non, de la part de leaders médiatiques, politiques ou non, qui viserait à minimiser les conséquences de ce virus sur la situation sanitaire de la France, et à remettre en cause le bien-fondé de la vaccination, s'apparenterait à une mise en danger de la vie d'autrui.

En tant que professionnels de santé, c'est notre devoir absolu d'informer la population de notre pays de ce risque, et de lutter avec acharnement contre la peur ambiante et irrationnelle de la vaccination dans notre pays. Il nous faut aussi convaincre les habitants de notre pays de faire confiance aux données de la science, et donc aux décisions qu'elles permettent.

La "liberté", si chère à notre pays et à ses habitants, ne donne en aucun cas le droit de mettre la vie des autres en danger. Il y a eu 120.000 morts en France, depuis le début de l'épidémie, ce qui est considérable, à l'inverse de ce que certains prétendent et représente à titre de comparaison, 30 ans de décès par accident de la route.

Par pitié : vaccinez-vous !

Les cosignataires

Jean Carlet, Réanimateur médical en retraite, ancien président de la société européenne de réanimation, président sortant de l'Alliance Mondiale Contre l'Antibiorésistance (WAAAR).Robert Cohen, Pédiatre, membre GPIP(président), AFPA, ACTIV, WAAAR

Médecins: Alfandari Serge (Dr), Annane Djillali (Pr), Auber Fredérick (Dr), Autret-Leca Elisabeth (Pr), Ballereau Françoise (Pr), Bastien Jacqueline (Dr), Bergmann Jean-François (Pr), Bernardi Thierry (Dr), Blot François (Dr), Bourdain Jean-Louis (Dr), Bourdain Marie (Dr), Bronstein Michel (Pr), Bruneel Fabrice (Dr) , Cabié André (Dr), Carenco Phillipe (Dr), Carlet Jean (Dr), Chakarian Jean-Charles (Dr), Chavanet Pascal (Pr), Chosidow Olivier (Pr), Cohen Robert (Dr), Coloby Patrick (Dr), Debieuvre Didier (Dr), Dellamonica Jean (Pr), Denninger Marie-Hélène (Dr), Devergie Bruno (Dr), Edan Gilles (Dr), Fontaine Pierre (Dr), Goeau- Brissonnière Olivier (Pr), Grimaldi André (Pr), Guidet Benoit (Pr), Hansmann Yves (Dr), Hentgen Véronique (Dr), Hugnet Christophe (Dr), Jarlier Vincent (Pr), Jaureguiberry Stephane (Dr), Leblond Véronique (Pr), Lecomte Pierre (Dr), Lefebvre Maeva (Dr), Lepape Alain (Dr), Leroy Joel (Pr), Levy-Soussan Michelle (Dr), L'her Erwan (Dr), Lorrot Mathie (Pr), Mariette Xavier (Pr), Marguet Christophe (Dr), Meunier Olivier (Dr), Misset Benoit (Pr), Muller Grégoire (Dr), Nicolas-Chanoine Marie-Hélène (Pr), Nitenberg Gérard (Dr), Nitenberg Alain (Pr), Pariente Alex (Pr), Parneix Pierre (Pr), Papo Jean-François (Pr), Rafin-Sanson Marie-Laure (Pr), Reach Gérard (Pr), Régnier Bernard (Pr), Riche Agnès (Dr), Sahel José-Alain (Pr), Sansonetti Philippe (Pr), Schmit Jean-Luc (Pr), Stahl Jean-Paul (Pr), Stoclin Annabelle (Dr), Tassel Dominique (Dr), Thierry Jean-Pierre (Dr, le Lien).

Non médecins: Carlet Claude (Pr), Carlet Yves (Pr), Carlet-Lemée Agnès, Ceretti Alain-Michel (le Lien, France Assos Santé), Dumay Marie-Françoise (Cadre sup, ex ARS IDF), Depaulis Anne, Galvez-Vallejo Daniel, Hermet Jean-Pierre (Waaar), Rambaud Claude (le Lien, France Assos santé, Waaar), Upham Garance (Waaar, AMR Think-Tank, Geneva).

(*) +26% depuis début décembre par rapport à fin novembre (source : https://covidtracker.fr/dashboard-reanimations/)