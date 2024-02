Intelligence artificielle générative : inquiétude Etats-Unis à propos des acquisitions prédatrices

Pendant que nous nous inquiétons en Europe sur les violations du RGPD par l'IA Générative, la puissance FTC (Federal Trade Commission) américaine, qui a les géants de Tech en ligne de mire, anticipe et enquête sur les partenariats à coup de milliards entre deux entreprises d'IA générative (Open AI, Anthropic) et leurs sponsors (Google Amazon et Microsoft). Et si ces milliards qui forcément amèneront leurs bénéficiaires à écouter leurs mécènes (car ces sociétés sont loin d'être bénéficiaires) n'étaient pas une entrave à la concurrence ou un obstacle à l'innovation, celle qui pourrait justement apporter plus de concurrence contre Google, Amazon ou Microsoft, précisément pour le cloud ?

Ce sont donc bien les relations entre : Microsoft and OpenAI, Amazon et Anthropic, Google et ce même Anthropic qui vont être scrutées. La liste des informations est longue et en dit long. Il est demandé aux entreprises visées par l'enquête de fournir de quoi documenter la nature des interactions entre la société qui sponsorise et son bénéficiaire, relatives à des décisions qui auraient été prises ensemble sur le lancement, le développement, le planning ou même l'arrêt de certains produits ou services, idem pour les prix, pour l'accès à ces produits et même des décisions concernant l'engagement de personnel, leur allocation au sein des entreprises . Même la liste des réunions entre un Microsoft et un OpenAI par exemple (mais les autres aussi), le sujet de ces réunions qui y était convoqué devront être renseignés .

Il faut aussi de la documentation : les analyses, rapport, études, enquêtes préparées par ou pour la direction pour évaluer l'impact des interactions entre les deux sociétés, tout cela devra être transmis à la FTC. La FTC veut visiblement connaitre la vraie motivation du rapprochement entre les géants de la Tech et les entreprises d'IA générative : pour la beauté de la science et de l'innovation ou pour mieux contrôler ces dernières afin de ne pas en subir l'ombrage ou la concurrence ?

En corollaire, toute velléité d'exclusivité discutée à propos d'une ligne de produits, d'un accès privilégié à certains services par la compagnie qui déverse ses milliards pour ses clients ou des conditions de prix particulières doit être divulguée. Toute entrave imposée aux sociétés d'IA bénéficiaires de ces milliards pour pouvoir fixer librement leurs prix ou l'accès à leurs services sera clairement scrutée. Si seuls Google, Amazon et Microsoft sont inquiétés par cette enquête, c'est dû à leur position dans le cloud. Il semblerait que la FTC craint les interactions monopolistiques entre services de cloud et les services d'IA : le cloud est une réserve à données sur lesquelles entrainer des outils d'IA pour le grand bénéfice des clients du cloud. Il est déjà connu que l'IA générative est d'autant plus efficace qu'elle s'entraine sur des données spécialisées, donc les propres données des clients du cloud qui y stockent leurs données.

La demande d'information de la FTC se demande même si des autorités de concurrence d'autres pays ont déjà enquêté et ont posé des questions et si tel est le cas, Google, Microsoft et Amazon sont priées de donner cette information derechef. Drôle de manière par la coercition de favoriser la coopération entre autorités de concurrence, mais soit.

Les entreprises ont 45 jours pour s'exécuter !

FTC Launches Inquiry into Generative AI Investments and Partnerships, Agency Issues 6(b) Orders to Alphabet, Inc., Amazon.com, Inc., Anthropic PBC, Microsoft Corp., and OpenAI, Inc.