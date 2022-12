L'Europe va-t-elle survivre à la prochaine crise numérique ?

À l'instar de la pénurie énergétique qui sévit en Europe, une pénurie numérique est-elle possible ? Est-ce que l'Europe a pris toute la mesure des difficultés liées à sa dépendance aux fournisseurs de Cloud étrangers ? Une autonomie stratégique dans ce domaine est souhaitable (pour reprendre un vocable à la mode), mais est-ce réaliste et atteignable ?

Le black-out numérique : un scénario à envisager

Le cloud computing est pour les entreprises et les États un outil incontournable pour la digitalisation et pour l'innovation. Il représente une capacité quasi infinie de stockage, de calcul et de traitement des données. Son marché est dominé par une concentration oligopolistique d'acteurs américains (Google, Amazon ou Microsoft) et chinois (Alibaba, Tencent) qui détiennent 70% de parts de marché mondial, contre moins de 2% pour les principaux acteurs européens tels que le français OVH ou l'allemand T-System.

La concentration et l'origine non européenne des principaux fournisseurs de Cloud, ainsi que leur soumission à des systèmes juridiques qui ne relèvent pas de l'Union européenne, exposent les clients européens à deux risques majeurs.

Le premier est le risque de défaillance durable de tout ou partie des infrastructures et services d'un cloud provider - ou un de ses fournisseurs tiers - à la suite d'un évènement extrême tel qu'une attaque cyber destructive et coordonnée.

Le second est le risque de rétorsion actant l'arrêt d'un service numérique dans l'espace européen en représailles d'un conflit majeur opposant l'EU aux États-Unis. Ces risques présentent des conséquences désastreuses pour les clients des fournisseurs cloud concernés, dont une perte temporaire, voire définitive, d'accès à leurs données et services numériques. Si ces risques sont peu probables, nous serions bien imprudents de les considérer comme irréalistes compte tenu des nombreux « incidents » qui marquent l'actualité. Les prévisionnistes européens et internationaux s'accordent sur un point : des tendances structurelles façonnent un monde en proie à de grandes instabilités qui sont source de tensions et chocs extrêmes. Ce contexte incertain participe à la mise à l'agenda des acteurs politiques et économiques d'un objectif commun clé : la résilience en matière de numérique.

Des lois et des normes comme tactique défensive européenne

La résilience numérique se construit autour de deux axes fondamentaux :

La prévention et l'absorption

Il s'agit d'éviter l'émergence de nouvelles vulnérabilités et de se préparer à absorber les chocs lorsqu'ils ont lieu. Sur ce champ, plusieurs véhicules existent sous différentes formes. Sur le terrain législatif, la Loi de Programmation militaire (LPM) en France et la directive européenne NIS renforcent la sécurité des infrastructures, des réseaux et des systèmes d'information des opérateurs de services critiques ou essentiels. Sur le terrain de la certification, l'Agence européenne pour la cybersécurité (l'ENISA), s'est vue confier, par la Commission européenne, la mission de préparer un schéma européen de certification de cybersécurité pour les services cloud afin de garantir un haut niveau de sécurité et la confiance dans ces services. Enfin, sur le terrain de la politique industrielle, malgré des initiatives avortées, la France se relance à la reconquête de sa souveraineté en matière de numérique en accompagnant la construction de nouveaux services cloud français et européens.

La récupération et l'adaptation

Il s'agit de rebondir et de reconstruire ses services après un choc. Une des clés de la reconstruction des services numériques réside dans la capacité des clients à récupérer leurs données et applications d'une infrastructure à une autre. C'est ce qu'on appelle communément la « portabilité des données ». Plusieurs actions sont menées concomitamment, à l'échelle européenne, pour répondre à cet enjeu telles que l'initiative franco-allemande GAIA-X en faveur de la libre circulation des données, ou les propositions de règlements sur les données (Data Act) en cours d'adoption par le parlement européen.

Face à l'impératif de résilience numérique de l'Europe, l'arme du droit et de la norme paraissent bien insuffisante. Par ailleurs, l'ambition française de se faire émerger des acteurs locaux du Cloud Computing, services qui à certains égards peuvent être vus comme une commodité, semble bien trop ambitieuse avec dix ans et des centaines de milliards d'euros de retard sur leurs concurrents américains et chinois.

Ainsi, pour résister aux risques systémiques d'une pénurie numérique, il apparait impératif que L'Europe renforce la coopération entre ses États et renverse les rapports de force mondiaux en matière de digital, comme dans d'autres domaines stratégiques d'ailleurs.

Le leadership technologique, l'ultime bouclier anti-black-out numérique

Une fois de plus, la gestion des risques de black-out numérique nécessite une coopération européenne et internationale renforcée, notamment avec la mise en place d'outils de collaboration et de standards communs en matière de gestion de crise, de partage d'informations et de sensibilisation aux enjeux de sécurité et de résilience.

Elle passe également par une autonomie sur des domaines stratégiques afin de contrer de potentielles défaillances dans les chaînes d'approvisionnement. La mise en place du Chips Act européen visant à relocaliser la production de semi-conducteurs en Europe en est la parfaite illustration.

Plus que tout, l'Europe doit avoir davantage d'outils à faire valoir, que la taille de son marché, pour contrer les risques de rétorsion. Elle doit être puissante technologiquement et forte d'une « utilité insubstituable » de la chaîne de valeur du numérique pour pouvoir peser dans les discussions internationales. Pour cela, elle doit se doter d'une politique d'innovation exigeante et lucide, dépouillée de formules incantatoires ou de projets irréalistes.

L'émergence d'une troisième voie européenne, comme certains aiment à l'appeler, n'est pas une chimère. L'Europe dispose de compétences, de valeurs et d'un marché substantiel. Elle a toutes les cartes en main pour recouvrer un leadership technologique et maîtriser ses dépendances aux puissances étrangères. Elle doit d'ailleurs agir maintenant. Sinon, il sera trop tard !