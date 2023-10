L'innovation est un puissant moteur de soft power

Il n'existe pas d'indice qui définirait un équilibre juste entre régulation et innovation, mais l'indice de liberté économique ; Economic Freedom Index renseigne en mesurant le degré de liberté économique d'un pays - un indice élevé indique un environnement favorable à l'innovation, à l'inverse un indice faible démontre un environnement défavorable dû à des réglementations excessives. En 2023, 13 pays européens seulement figurent parmi les « modérément libres » à « en grande partie libre économiquement » l'Irlande en tête. La régulation n'est pas le seul facteur d'influence.

L'innovation est aussi un puissant moteur de soft power

En puissance brute, faisant référence aux aspects économiques, militaires et démographiques, l'Union européenne rivalise avec les États-Unis, cependant ces derniers dominent toujours l'index de Soft power 2023 grâce notamment à une innovation forte, en accélération depuis 2020 selon le Global Innovation Index.

La Chine, à la 5e place dans cet index, partage cet atout. L'étude du paramètre Sustainable future pointe que cinq pays européens sont déjà dans le top 10 en matière d'effort de transition écologique et durabilité. Post Brexit, l'Europe va devoir remplacer le Royaume-Uni, leader de l'innovation européenne en s'appuyant sur l'Allemagne et poursuivant sa collaboration avec la Suisse ; leader mondial dans ce domaine.

La France n'arrive qu'en 8e position - l'Europe a une carte à jouer avec l'innovation et le Green Deal, pour une transition vers une économie verte, à objectif 2030. Outre son objectif principal d'impact positif pour le climat, qualifié d'efficace selon l'étude du think tank Strategic Perspective*, l'Europe a aussi un enjeu de souveraineté en devenant un exemple mondial.

Le défi de la mise en œuvre du Green Deal pour les gouvernements est l'équité sociale.

Par équité sociale, on entend veiller à ce que la transition écologique n'accentue pas les inégalités, mais au contraire contribue à les réduire. En 2021, 34 millions d'Européens sont touchés par la précarité énergétique. Pour cela, l'ajustement à l'objectif 55 prévoit un fond social, afin de soutenir les plus touchés par l'introduction d'un nouveau système d'échange de quotas d'émission ; d'autres fonds également existent ; InvestEU ou le Fonds européen d'innovation.

Le Green deal doit être porté comme un projet commun par toute la société dans une logique de diplomatie publique - il a le potentiel de transformer positivement la vie de millions d'Européens ; une concertation à grande échelle est nécessaire pour déterminer la mise en œuvre des mesures sociales et écologiques. L'éducation et la sensibilisation à la conscience environnementale, aux pratiques durables et aux énergies renouvelables doivent être également au cœur de ce processus. Les médias ont un rôle crucial à jouer dans cet effort collectif. Actuellement, 82% des Français estiment ne pas être suffisamment informés sur l'actualité européenne. Il est donc impératif de parler de l'Europe du concret. Or, comme le souligne Adina Revol, porte-parole de l'exécutif européen, l'Europe est toujours sous-représentée dans les médias.

À l'horizon d'un nouveau scrutin européen, le défi de la transition écologique devrait pouvoir dépasser les lignes partisanes, et donner à l'Europe sa légitimité dans le quotidien des Européens.

____

(*) Strategic Perspectives. 2022. Turning the European Green Deal into Reality, Brussels.