« La France doit renouer avec une politique d'intégration juste et ouverte »

« Nous sommes Français, nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, un peu germains, un peu juifs, un peu italiens, un petit peu espagnols, de plus en plus portugais, peut-être - qui sait ? - polonais, et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu arabes ».

Il semble loin le temps où François Mitterrand rappelait combien l'identité républicaine française doit à sa diversité, quand le projet de loi actuellement discuté se focalise sur l'immigration comme s'il s'agissait d'une pure affaire de statistique. C'est pourtant bien d'une grande loi sur l'intégration que nous aurions besoin.

Il suffit de regarder les chiffres de l'OCDE : si 12% de la population française est née à l'étranger, c'est le cas de 16% de la population allemande et de 21% de la population autrichienne. En revanche, la France se distingue par l'exclusion qui frappe sa population immigrée, deux fois plus touchée par la pauvreté que dans le reste des pays développés.

Le fond du problème n'est pas celui de l'immigration, mais bien de l'échec de notre politique d'intégration. Toute personne qui s'est un jour installée dans un petit village le sait : on ne peut pas s'intégrer dans une communauté qui ne veut pas s'ouvrir.

La première chose à faire est donc de créer les conditions d'une intégration réussie. Qui peut croire que des populations immigrées pourraient s'insérer durablement en France si elles sont contraintes de vivre entre elles, dans les territoires les moins dotés ? Qui peut croire qu'un test de langue va changer la donne si rien n'est fait pour que les personnes qui arrivent en France aient l'occasion de l'apprendre ?

Plutôt que de limiter l'Aide Médicale d'État, le politique ferait mieux d'assurer plus de mixité et de mettre les moyens nécessaires à une intégration réelle. Une mesure aussi utile que novatrice serait d'instaurer un plafond maximal de logements sociaux pour lutter contre la concentration des inégalités. L'État doit aussi investir pour que ces quartiers retrouvent les passeurs qui transmettaient les codes, donnaient le coup de pouce qui faisait la différence : enseignants, policiers, syndicalistes, militants, et éducateurs qui font le lien social et manquent tant aujourd'hui. La balle est aussi dans le camp des entreprises, piliers de l'intégration par le travail, qui doivent créer des ponts, en luttant contre les discriminations et en travaillant sur les biais pour donner les mêmes chances à tous.

Au fond, tout se passe comme si nous ne voulions plus voir tout ce que la France doit à son immigration au risque de commettre non seulement une faute morale, en totale contradiction avec notre histoire, mais aussi une faute politique en nous privant des talents étrangers dont notre économie a besoin.

Soyons lucides : la peur de l'immigration qui nous saisit n'est que le miroir d'une promesse républicaine désenchantée. Sauf qu'à force d'oublier d'intégrer ceux qui veulent nous rejoindre, à échouer à les reconnaître dans leurs différences et leurs richesses, c'est nous-mêmes que nous ne finirons par ne plus reconnaître.