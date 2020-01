La monnaie nationale traditionnelle peut-elle reposer sur la Blockchain ?

Pendant longtemps, nous échangions à l'aide d'une monnaie fiduciaire (pièces

et billets de banque). Mais alors, un devoir s'est vite imposé : comment pallier les risques de fraudes et ses falsifications en tous genres ? Aujourd'hui, une monnaie scripturale est apparue via un simple jeu d'écriture et une inscription sur les comptes bancaires. Cette monnaie domine largement les échanges de valeur. Son évolution a d'ailleurs explosé notamment avec l'arrivée de la carte bancaire et du smartphone.

Aujourd'hui, la monnaie est grandement dématérialisée et les nombreuses innovations technologiques relatives à la sécurité révolutionnent le paiement de nos achats quotidiens : reconnaissance vocale et faciale, empreinte digitale, etc. Bien que ces évolutions technologiques aient fortement sécurisé les moyens de paiement, il n'en demeure pas moins qu'une quantité relativement importante d'argent sort du circuit classique pour être utilisée à des fins illégales.

Et si dans un futur proche, les monnaies nationales traditionnelles reposaient sur une

blockchain nationale, qui enregistrerait les transactions ?

Rendre les transactions sécurisées et traçables

Le principal avantage d'un système monétaire reposant sur une blockchain s'inscrit

dans la suppression d'intermédiaires lors de transactions financières. Par exemple,

lorsque des sommes importantes sont transférées d'un compte à un autre, il est

obligatoire d'en prouver la provenance ainsi que de respecter des protocoles stricts

imposés par les banques et leurs régulateurs.

Si cet argent reposait sur un système gouverné par la blockchain, il serait beaucoup plus simple de retracer l'origine de l'argent transféré et de contrôler l'identité du donneur d'ordre. Outil redoutable de lutte contre les fraudes, le registre de la blockchain enregistre chaque entrée d'argent, les attribue de manière unique à un intervenant rendant impossible toute modification ultérieure. L'historique de toutes les transactions apparaît ainsi sur une base de données décentralisée sans intermédiaires permettant à chaque membre du réseau de constater la validité des transactions.

Vers un système hybride

Il est difficile d'imaginer que les monnaies fiat puissent être complètement remplacées par des crypto-monnaies. En effet, le système monétaire traditionnel offre aux utilisateurs la liberté de pouvoir disposer d'argent sans être obligé de se connecter à un réseau. Imprimée, portative et échangeable, cette monnaie simplifie les échanges. À l'heure actuelle, aucun État ne peut pousser la technologie à un tel niveau que cela ait pour conséquence de marginaliser les personnes n'ayant pas accès à Internet.

Cependant, le système monétaire actuel pourrait évoluer vers un modèle hybride. Concrètement, des comptes en banque disposeraient à la fois d'une monnaie classique et d'un solde en monnaie digitale. Certaines transactions majeures ne pourraient être réalisées qu'avec la monnaie digitale, charge donc aux banques de faire la conversion de l'euro classique vers la blockchain sans même que l'utilisateur final s'en aperçoive. Une future administration ou un service auprès des banques serait ainsi en mesure de valider la chaîne de transfert en fournissant un rapport blockchain attestant de la traçabilité de l'argent. Ce système aurait l'avantage d'être non seulement sécurisé, mais permettrait également de réduire les coûts de stockage, la blockchain n'ayant pas besoin de banque de dépôt et de manutention des billets ou pièces.

Une technologie résiliente

Ces dernières années, la crypto-monnaie, et plus largement la blockchain, ont fait

couler beaucoup d'encre, mettant en avant de nombreux scandales et blanchiments

d'argent. Cette technologie apparue il y a plus de dix ans a fait l'objet de vives

critiques et de nombreux détracteurs ont tenté de la faire échouer. Pourtant, elle a

prouvé son efficacité au gré du temps et se démocratise de plus en plus. À tel point

que de nombreux États étudient de façon approfondie le potentiel d'un système

monétaire qui reposerait sur une blockchain nationale. La BCE a récemment ouvert

un groupe de réflexion sur la possibilité de créer un euro digital basé sur une

blockchain.

La Chine a annoncé vouloir devenir leader dans l'implémentation de la blockchain et

entend mettre tous ses efforts pour la développer dans un maximum de secteurs.

Cette annonce ne laisse pas l'Europe et les États-Unis sans voix. Fort à parier que

les prochaines décisions politiques ouvrent la voie vers la démocratisation de cette

technologie.

La blockchain représente une véritable innovation dans la manière d'échanger

et de transférer de façon traçable de la valeur. C'est finalement la blockchain -

longtemps décriée et accusée d'évasion fiscale ou de blanchiment - qui

parviendra à mettre fin à ces détournements d'argent.

(*) Archery Blockchain est un fonds d'investissement luxembourgeois dont l'activité est d'investir dans les crypto-monnaies.